El tiempo en Santiago del Estero para este viernes 3 de julio: alerta amarilla por bajas temperaturas

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la jornada comenzará con una mínima de 2°C y cielo nublado.

Hoy 00:13

Una intensa masa de aire frío de origen antártico ingresó a la Argentina y provocó un fuerte descenso de las temperaturas en gran parte del país.

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En ese contexto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas por frío extremo y pronostica jornadas con heladas durante esta semana.

Para este viernes para Santiago del Estero se espera que la mínima sea de 2 grados y la máxima apenas trepe hasta los 12 grados. El cielo nublado también le dará el toque frío a toda la jornada.

Alerta amarilla por frío

Este jueves 2 de julio, el fenómeno dejó una postal poco habitual: nevó en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires como Tres Arroyos, Mar del Plata, Sierra de los Padres, Necochea, Lobería y Juan N. Fernández.

De acuerdo con el organismo, las temperaturas se ubicarán hasta 10°C por debajo de los valores normales para esta época del año. Además, el viento hará que la sensación térmica sea aún más baja.

¿Cuál es el objetivo del SAT-Temperaturas extremas?

A nivel global, existen evidencias contundentes de los riesgos a la salud debido a la exposición prolongada a temperaturas muy elevadas o muy bajas.

El SAT-Temperaturas Extremas es una herramienta que anticipa a la población acerca de situaciones meteorológicas extremas de temperaturas y sus posibles efectos en la salud y mortalidad.

El objetivo es que tanto la población como los organismos de salud, protección civil, emergencias y gestión del riesgo de desastre puedan tomar las medidas de prevención, mitigación y de respuesta adecuadas a cada nivel de alerta.

¿Qué es un evento de temperaturas extremas?

Un evento de temperaturas extremas es un período en el que se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas. Luego de realizar una serie de estudios interdisciplinarios en Argentina, se encontró que había ciertos valores umbrales de temperaturas a partir de los cuales aumentaba la morbilidad y la mortalidad de las personas.

Para los eventos fríos, el Sistema se basa en los resultados del proyecto de investigación “Análisis de la mortalidad asociada a bajas temperaturas en la República Argentina en el período 2005-2015”, realizado por un equipo conformado por profesionales de las ciencias de la salud, de las ciencias sociales y de las ciencias de la atmósfera, entre los cuales se contó con integrantes del Ministerio de Salud de la Nación y del Servicio Meteorológico Nacional.

En esta investigación se analizaron y caracterizaron los efectos de los días fríos y de las olas de frío del semestre frío (abril a septiembre) del período 2005-2015 sobre la mortalidad diaria en la Argentina, evidenciando un aumento significativo de la mortalidad bajo condiciones de frío extremo.