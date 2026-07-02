Autoridades provinciales y municipales inaugurarán la Feria Artesanal en el mes aniversario de la Madre de Ciudades

Posterior a su inauguración, la feria permanecerá abierta al público hasta el domingo 26 de julio, de lunes a jueves de 14 a 23 y de viernes a domingos, y feriados de 11 a 00 horas.

Hoy 21:18

Este viernes 3 de julio a partir de las 12.30, se realizará la inauguración de la edición 2026 de la tradicional Feria Artesanal ubicada en el predio de Changolandia y el espacio El Rosedal del Parque Aguirre, en el marco de los festejos por el 473° aniversario de la ciudad de Santiago del Estero.

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La apertura estará a cargo de autoridades provinciales y municipales. En su edición de este año, la muestra contendrá en el predio de Changolandia alrededor de 500 stands de artesanos santiagueños y de diversas provincias del país, carpas y stands gubernamentales y de instituciones intermedias, espacios de gastronomía regional y étnicas, juegos de realidad virtual y un escenario musical con una destacada grilla de artistas.

Respecto de la extensión de la superficie de la muestra hacia el espacio verde El Rosedal, dicha acción permitirá ofrecer un organizado sector de juegos infantiles y alrededor de 140 propuestas extras entre comidas al paso y emprendedores. Es de destacar el avance en materia logística y estructural, en dicho espacio, para brindar una óptima experiencia tanto al público en general como a los trabajadores.

Posterior a su inauguración, la feria permanecerá abierta al público hasta el domingo 26 de julio, de lunes a jueves de 14 a 23 y de viernes a domingos, y feriados de 11 a 00 horas.

Finalmente, es válido mencionar que, diferentes áreas operativas del municipio, desplegarán un operativo especial en los interiores de los predios que contendrán a la Feria Artesanal 2026 y sus alrededores, para contribuir al ordenado y programado desarrollo de la muestra, como así también al ordenamiento vehicular y una cómoda y accesible circulación de los visitantes.