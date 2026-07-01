España goleó a Austria y sacó boleto a 8vos del Mundial 2026

La Roja se impuso por 3 a 0 en el Estadio Los Ángeles y confirma su buen momento. Espera por Portugal o Croacia.

Hoy 18:00

España todavía parece estar en pleno proceso de construcción dentro del Mundial 2026, pero cada paso que da la acerca un poco más a su gran objetivo. El equipo de Luis de la Fuente superó con autoridad a Austria en los 16avos de final y dejó señales claras de que está encontrando su mejor versión en el momento justo de la competencia.

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La Roja había comenzado su camino con algunas dudas tras igualar ante Cabo Verde, pero rápidamente corrigió el rumbo. La goleada frente a Arabia Saudita y el triunfo contra Uruguay le permitieron quedarse con su grupo, y ahora confirmó su evolución con una sólida victoria en el primer cruce eliminatorio.

Una actuación dominante de principio a fin

Desde el arranque, España controló el partido y redujo a Austria a una expresión muy lejana de la que había mostrado frente a la Selección Argentina. El conjunto austríaco nunca logró imponer su intensidad física ni generar situaciones que pusieran en aprietos a los españoles.

Con Dani Olmo desde el inicio y el desequilibrio permanente de Lamine Yamal y Álex Baena por las bandas, España construyó una actuación convincente. A eso se sumó el gran aporte ofensivo de los laterales, especialmente Marc Cucurella, quien participó de manera directa en los tres goles del encuentro.

El lateral izquierdo, recientemente incorporado al Real Madrid, fue una de las grandes figuras de la tarde. Asistió en el primer y tercer tanto, mientras que también tuvo participación decisiva en la jugada del segundo gol.

Un equipo que todavía tiene margen para crecer

Uno de los aspectos más destacados del conjunto español es que da la sensación de no haber alcanzado todavía su techo futbolístico. Acumula tres victorias consecutivas y cada presentación muestra una evolución en su funcionamiento colectivo.

A diferencia de selecciones como Francia, que basa gran parte de su poderío en la potencia física, España apuesta por un modelo más asociado al control del juego, la posesión y las aceleraciones precisas cuando encuentra espacios. Una propuesta que, por momentos, recuerda a la de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Frente a Austria, manejó la pelota con paciencia, encontró los momentos para profundizar y nunca perdió el control del partido, incluso cuando el rival decidió replegarse cerca de su área.

El sello de una identidad consolidada

El primer gol reflejó a la perfección la esencia del equipo. Cucurella llegó hasta el fondo por izquierda y envió un centro atrás para la aparición de Mikel Oyarzabal, una jugada repetida y trabajada que se transformó en una de las principales armas ofensivas de los españoles.

Ese tipo de movimientos, ejecutados con precisión y naturalidad, evidencian el trabajo de un equipo que tiene una idea clara y que la desarrolla con convicción en cada presentación.

Un candidato que empieza a tomar fuerza

Instalado ya en los octavos de final y sin recibir goles en toda la competencia, España se posiciona entre los equipos con mayores argumentos para pelear por el título. Su crecimiento sostenido, la calidad de sus futbolistas y una identidad colectiva bien definida lo convierten en un rival de cuidado para cualquiera.

La Roja aún parece estar terminando de acomodarse en la Copa del Mundo, pero cada partido deja una sensación cada vez más fuerte: cuando encuentra espacios para desplegar su fútbol, puede transformarse en uno de los equipos más peligrosos del torneo. Y eso la convierte en un serio aspirante a llegar hasta la gran final.