España goleó a Austria y sacó boleto a 8vos del Mundial 2026

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO
España 3
Austria 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Estados Unidos 2
Bosnia Herzegovina 0
FINALIZADO
20:00
Portugal -
Croacia -
2 / 07 / 2026
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
19:00
Argentina -
Cabo Verde -
3 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

España goleó a Austria y sacó boleto a 8vos del Mundial 2026

La Roja se impuso por 3 a 0 en el Estadio Los Ángeles y confirma su buen momento. Espera por Portugal o Croacia.

Hoy 18:00
España festejo

España todavía parece estar en pleno proceso de construcción dentro del Mundial 2026, pero cada paso que da la acerca un poco más a su gran objetivo. El equipo de Luis de la Fuente superó con autoridad a Austria en los 16avos de final y dejó señales claras de que está encontrando su mejor versión en el momento justo de la competencia.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La Roja había comenzado su camino con algunas dudas tras igualar ante Cabo Verde, pero rápidamente corrigió el rumbo. La goleada frente a Arabia Saudita y el triunfo contra Uruguay le permitieron quedarse con su grupo, y ahora confirmó su evolución con una sólida victoria en el primer cruce eliminatorio.

Una actuación dominante de principio a fin

Desde el arranque, España controló el partido y redujo a Austria a una expresión muy lejana de la que había mostrado frente a la Selección Argentina. El conjunto austríaco nunca logró imponer su intensidad física ni generar situaciones que pusieran en aprietos a los españoles.

Con Dani Olmo desde el inicio y el desequilibrio permanente de Lamine Yamal y Álex Baena por las bandas, España construyó una actuación convincente. A eso se sumó el gran aporte ofensivo de los laterales, especialmente Marc Cucurella, quien participó de manera directa en los tres goles del encuentro.

El lateral izquierdo, recientemente incorporado al Real Madrid, fue una de las grandes figuras de la tarde. Asistió en el primer y tercer tanto, mientras que también tuvo participación decisiva en la jugada del segundo gol.

Un equipo que todavía tiene margen para crecer

Uno de los aspectos más destacados del conjunto español es que da la sensación de no haber alcanzado todavía su techo futbolístico. Acumula tres victorias consecutivas y cada presentación muestra una evolución en su funcionamiento colectivo.

A diferencia de selecciones como Francia, que basa gran parte de su poderío en la potencia física, España apuesta por un modelo más asociado al control del juego, la posesión y las aceleraciones precisas cuando encuentra espacios. Una propuesta que, por momentos, recuerda a la de la Selección Argentina de Lionel Scaloni.

Frente a Austria, manejó la pelota con paciencia, encontró los momentos para profundizar y nunca perdió el control del partido, incluso cuando el rival decidió replegarse cerca de su área.

El sello de una identidad consolidada

El primer gol reflejó a la perfección la esencia del equipo. Cucurella llegó hasta el fondo por izquierda y envió un centro atrás para la aparición de Mikel Oyarzabal, una jugada repetida y trabajada que se transformó en una de las principales armas ofensivas de los españoles.

Ese tipo de movimientos, ejecutados con precisión y naturalidad, evidencian el trabajo de un equipo que tiene una idea clara y que la desarrolla con convicción en cada presentación.

Un candidato que empieza a tomar fuerza

Instalado ya en los octavos de final y sin recibir goles en toda la competencia, España se posiciona entre los equipos con mayores argumentos para pelear por el título. Su crecimiento sostenido, la calidad de sus futbolistas y una identidad colectiva bien definida lo convierten en un rival de cuidado para cualquiera.

La Roja aún parece estar terminando de acomodarse en la Copa del Mundo, pero cada partido deja una sensación cada vez más fuerte: cuando encuentra espacios para desplegar su fútbol, puede transformarse en uno de los equipos más peligrosos del torneo. Y eso la convierte en un serio aspirante a llegar hasta la gran final.

TEMAS Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. España goleó a Austria y sacó boleto a 8vos del Mundial 2026
  2. 2. EN VIVO: pasá la tarde junto a "Qué, no me has visto?" en Panorama Play
  3. 3. Portugal y Croacia, mano a mano por un lugar en octavos de final del Mundial 2026
  4. 4. Intensifican la búsqueda de la supuesta contadora acusada de una millonaria estafa
  5. 5. Conmoción: una mujer fue asesinada de un escopetazo en Loreto y ya son dos los femicidios en menos de una semana
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT