Salud pública realizó una jornada de rinoplastia secundaria para adolescentes con fisura labio alvéolo palatina

Cuatro pacientes fueron intervenidos en el Hospital Independencia en el marco de un abordaje integral que se sostiene desde su nacimiento.

Hoy 18:47

El Ministerio de Salud de la provincia llevó adelante una nueva jornada quirúrgica de rinoplastia secundaria destinada a adolescentes con fisura labio alvéolo palatina (FLAP), una intervención clave dentro del proceso reconstructivo que acompaña a los pacientes desde la infancia.

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Las cirugías se realizaron en el Hospital Independencia, donde fueron intervenidos cuatro adolescentes de entre 15 y 18 años provenientes de Sacháyoj, Clodomira y la ciudad Capital. La actividad se enmarcó en el Mes de la Concientización sobre esta condición y contó con la articulación de distintas áreas del sistema sanitario.

La iniciativa es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, el CePSI Eva Perón, el Hospital Independencia y la Asociación Civil Simi Sumaq, que desde 2023 impulsa este tipo de intervenciones junto a equipos médicos especializados.

El secretario de Salud, Gustavo Sabalza, destacó el trabajo en equipo y la articulación institucional, y remarcó la importancia de garantizar una atención integral a lo largo de toda la vida de los pacientes. En la misma línea, autoridades sanitarias valoraron el compromiso de los equipos profesionales que hicieron posible la jornada.

Las cirugías estuvieron a cargo de especialistas del CePSI y profesionales provenientes de La Plata, quienes viajan periódicamente a la provincia para realizar este tipo de procedimientos. La rinoplastia secundaria constituye la última etapa del tratamiento reconstructivo en pacientes con FLAP, ya que mejora tanto la función respiratoria como la expresión facial.

La médica cirujana Josefina Calaramo explicó que se trata de una intervención esperada por los pacientes, con un impacto directo en su calidad de vida. También destacó las condiciones del Hospital Independencia, al señalar que cuenta con equipamiento de alta complejidad y equipos preparados para este tipo de prácticas.

Desde la dirección del hospital se subrayó el carácter interinstitucional del programa y el acompañamiento permanente del sistema de salud provincial para fortalecer estrategias conjuntas en beneficio de los pacientes.

También participaron autoridades del CePSI, del Hospital Independencia y de la Asociación Civil Simi Sumaq, quienes acompañaron el desarrollo de la jornada quirúrgica.