Papúa: separatistas asesinaron a un piloto estadounidense en un “mensaje” dirigido a EE.UU. e Indonesia

La insurgencia de décadas entre papúes indígenas y las fuerzas de seguridad se intensificó en el último año, causando la muerte de decenas de rebeldes, fuerzas de seguridad y civiles.

Hoy 19:38

Rebeldes en la región separatista de Papúa mataron a tiros este jueves a un piloto estadounidense e incendiaron un avión civil, en lo que un vocero describió como un “mensaje” a Estados Unidos e Indonesia.

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Sebby Sambom, vocero del separatista Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental (Tpnpb), dijo que sus tropas asesinaron a tiros al piloto estadounidense Nicholas F. Gosselin e incendiaron su avión tras aterrizar en la región de Yahukimo, en la provincia de Papúa Alta.

Según el vocero, la aeronave había estado “lanzando frecuentemente personal militar indonesio y violando el ultimátum del Tpnpb”. El Ejército indonesio negó que la aeronave se utilizara para transportar tropas, y sostuvo que los que iban a bordo eran siete civiles papúes indígenas, incluidas tres mujeres.

Papúa, una antigua colonia holandesa, fue incorporada a Indonesia en 1969, bajo una votación auspiciada por Naciones Unidas que fue ampliamente considerada una farsa, lo que desencadenó el prolongado conflicto.

La insurgencia de décadas en la empobrecida región entre papúes indígenas y las fuerzas de seguridad se intensificó en el último año, causando la muerte de decenas de rebeldes, fuerzas de seguridad y civiles. Los rebeldes han atacado especialmente a pilotos extranjeros.

El ataque en el distrito de Balinggama, en Yahukimo, fue un mensaje a los gobiernos de Indonesia y Estados Unidos por “no abordar las causas profundas del conflicto en Papúa entre el Ejército indonesio y el Ejército de Liberación Nacional de Papúa Occidental", dijo el vocero.

Negociaciones internacionales

Sambom instó al presidente indonesio, Prabowo Subianto, a abrir negociaciones internacionales destinadas a resolver el conflicto en Papúa, que según los separatistas ha provocado muertes de civiles y desplazamientos masivos.

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También pidió a Naciones Unidas que facilite conversaciones en las que participen el gobierno de Indonesia, el TPNPB y representantes papúes, y advirtió que el grupo atacará otras aeronaves civiles que, a su juicio, estén ayudando a operaciones militares en la región.

“El tiroteo contra el piloto estadounidense es el resultado del fracaso de los gobiernos de Indonesia, Estados Unidos y Holanda, así como de Naciones Unidas, para abordar las causas profundas del conflicto en Papúa, que ha persistido durante 64 años”, subrayó Sambom.

Según un video enviado por Tpnpb, los rebeldes portaban armas de fuego y hachas y ondeaban la bandera de la “Estrella de la Mañana”, símbolo de la independencia, mientras anunciaban el ataque.

El Ministerio de Transporte de Indonesia informó que el avión había volado a Yahukimo desde Wamena, otra ciudad en la región montañosa de Papúa. Añadió que las comunicaciones cesaron tras el aterrizaje del avión. La aeronave pertenece a la aerolínea PT AMA, según la cual transporta alimentos, combustible y correo a aldeas remotas de Papúa.

En febrero de 2023, Egianus Kogoya, un comandante regional del Movimiento Papúa Libre, secuestró a Philip Mark Mehrtens, un piloto de Christchurch, Nueva Zelanda, que trabajaba para la empresa de aviación indonesia Susi Air. Fue liberado en septiembre de 2024.

En agosto de 2024, hombres armados del TPNPB asaltaron un helicóptero y mataron al piloto neozelandés Glen Malcolm Conning, que trabajaba para la empresa de aviación indonesia PT Intan Angkasa Air Service. Fue baleado tras aterrizar en una aldea remota del distrito de Mimika, llevando a varios habitantes papúes que fueron liberados.

En otro caso de gran repercusión, rebeldes papúes secuestraron al piloto neozelandés Phillip Mehrtens después de que aterrizara una pequeña avioneta comercial en la remota zona montañosa de Nduga, en la región de las tierras altas de Papúa, antes de liberarlo en 2024.