Intensifican la búsqueda de la supuesta contadora acusada de una millonaria estafa

Se trata de Nora Isabel Villaroya, quien es investigada por una maniobra que habría generado graves perjuicios económicos a una empresa y a productores agropecuarios.

Hoy 11:45

Una compleja investigación judicial avanza por estas horas en torno a una presunta maniobra de fraude millonario que tiene como principal sospechosa a Nora Isabel Villaroya, una mujer acusada de haberse desempeñado como contadora sin contar con matrícula profesional y de haber ocasionado importantes perjuicios económicos a una firma comercial y a productores agropecuarios.

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En las últimas horas, la Justicia ordenó su detención. Sin embargo, la acusada no pudo ser localizada y permanece prófuga, por lo que es intensamente buscada por las fuerzas de seguridad. Fuentes vinculadas a la causa no descartan que en los próximos días se dispongan nuevas medidas para dar con su paradero.

Según consta en la denuncia radicada por una de las familias damnificadas, Villaroya habría estado durante años a cargo de la administración integral de la documentación contable, impositiva y fiscal de una empresa. En ese marco, contaba con un poder otorgado tanto por la sociedad como por uno de sus integrantes, lo que le permitía realizar trámites en nombre de la firma y manejar de manera exclusiva la clave fiscal.

Las primeras sospechas surgieron cuando la mujer dejó de responder llamados y consultas, evitando brindar explicaciones sobre el estado administrativo de la empresa y cortando todo tipo de contacto con sus clientes. Ante esa situación, los propietarios decidieron revocar los poderes mediante el envío de una carta documento.

El caso tomó mayor gravedad cuando comenzaron a llegar intimaciones de entidades bancarias. A ello se sumarían otras operaciones de gran magnitud económica que están bajo la lupa de la Justicia. Los denunciantes sostienen que se habría concretado la venta de un inmueble en Córdoba y la transferencia de una cosechadora de alto valor, sin la autorización de sus propietarios.

En la jornada de ayer, la investigación sumó un elemento clave: un informe del Consejo Profesional de Ciencias Económicas que indicaría que Villaroya no figura inscripta ni matriculada como contadora.

La causa continúa en etapa investigativa y continúa la búsqueda de la sospechosa, mientras no se descarta la aparición de nuevas víctimas ni la ampliación de los cargos a medida que avance el proceso judicial.