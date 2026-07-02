“Mi etapa como jugador del club terminó”: Vietto se va de San Lorenzo

A menos de seis meses de haber llegado al Cuervo, Luciano Vietto rescindió su contrato con el club y publicó un emotivo mensaje en sus redes.

Hoy 11:55

Después de su inesperada salida de Racing, luego de que el club de Avellaneda decida no renovar su contrato, Luciano Vietto quedó como jugador libre y fue ofrecido a varios clubes del fútbol argentino, entre ellos San Lorenzo, que lo incorporó en sus filas oficialmente en enero de este mismo año.

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Vietto había despertado la ilusión de los hinchas de San Lorenzo con un comienzo prometedor, en el que combinó buenos rendimientos con goles importantes. Sin embargo, su nivel fue decayendo con el paso de los partidos y terminó el semestre lejos de su mejor versión. Finalmente, el miércoles el delantero acordó la rescisión de su contrato y puso fin a su ciclo en el Ciclón.

"Me llevo el cariño de esa buena gente y desearle al club que pueda encontrar el rumbo a una mejora institucional para lograr estar donde se merecen. Un saludo a todos los cuervos", destacó el delantero en un posteo en sus redes sociales.

Desde su llegada a San Lorenzo, Luciano Vietto disputó 14 partidos oficiales entre el Torneo Apertura, la Copa Sudamericana y la Copa Argentina. En ese tiempo, el delantero fue titular en apenas cinco encuentros y cerró su ciclo con un balance de tres goles y una asistencia.