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SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
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Mascotas

Estos hermosos cachorros buscan una familia responsable que los adopte

Los animales ya fueron desparasitados, recibieron la primera vacuna y serán entregados con compromiso de castración. También buscan un hogar para su madre.

Hoy 13:20

Se encuentran en adopción varios cachorros de aproximadamente 45 días de vida, que actualmente permanecen en la calle y necesitan una familia que les brinde un hogar.

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Los cachorros ya fueron desparasitados y recibieron la primera vacuna. Además, serán entregados con compromiso de castración al cumplir los seis meses de edad.

Asimismo, la madre de los cachorros, de tamaño pequeño, también se encuentra en adopción y será entregada castrada.

Según se informó, tanto los cachorros como su mamá se encuentran en la calle y corren peligro, por lo que se solicita la colaboración de quienes puedan brindarles un hogar responsable.

Las personas interesadas en adoptar pueden comunicarse al +54 9 385 501-8225.

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