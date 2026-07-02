Argentina logró un hito científico: nació el primer cerdo clonado de Latinoamérica

El primer clon porcino de la región fue gestado con edición genética avanzada, un paso clave para desarrollar órganos compatibles con humanos y enfrentar la escasez de trasplantes.

Hoy 14:13

El nacimiento del primer cerdo clonado en Latinoamérica marca un avance histórico en la biotecnología argentina y abre la puerta al desarrollo de órganos compatibles con humanos. El logro fue posible gracias a un consorcio científico conformado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA y el Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la UNSAM.

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Mediante técnicas de edición genética y transferencia embrionaria, los investigadores lograron un “triple knockout”, desactivando tres genes responsables de que el sistema inmunológico humano rechace órganos de otra especie. Este paso es crucial para avanzar en el xenotransplante, que consiste en trasplantar células o tejidos animales a pacientes humanos.

Actualmente, en Argentina hay más de 7.000 personas que necesitan un trasplante y solo nueve donantes por millón de habitantes. En 2026, se realizaron alrededor de 900 trasplantes en todo el país, evidenciando la urgencia de alternativas innovadoras como la clonación de cerdos genéticamente modificados.

El equipo de la UNSAM liderado por Adrián Mutto se encargó de la clonación molecular y la edición de los embriones, mientras que la UBA gestionó la gestación y el parto de la cerda receptora. “Somos responsables del mantenimiento de la gestación y el parto, el eslabón final del proyecto, y también del inicio de la crianza de los lechones”, explicó Marcelo Acerbo, especialista en reproducción porcina de la UBA.

Tras el nacimiento del primer lechón, el grupo mantiene dos cerdas preñadas más y proyecta la incorporación de cinco clones adicionales. Los próximos pasos incluyen agregar más genes modificados mediante la técnica knock-in, adaptando órganos como hígado y corazón para que su tamaño y función sean compatibles con humanos.

Este hito científico, el primero en Latinoamérica y tercero a nivel mundial, no solo pone a Argentina en la vanguardia de la biotecnología, sino que también abre expectativas para futuros trasplantes de órganos porcinos en pacientes humanos, bajo estrictos estudios preclínicos antes de su aplicación clínica.