Mauro Icardi y la China Suárez enfrentan una crisis de pareja profunda

Mauro Icardi y la China Suárez atraviesan una severa crisis de pareja tras un escándalo mediático que involucra a Ekaterina Ojeda y la revelación de mensajes comprometedores.

Hoy 15:19

A pocos días de su regreso al país, Mauro Icardi y la China Suárez se encuentran en el centro de una crisis de pareja que ha captado la atención de los medios. Según la periodista Yanina Latorre en el programa SQP de América TV, esta situación ha llevado a la pareja hacia una separación tras un incidente relacionado con Ekaterina Ojeda.

La actriz habría dejado la casa familiar en Nordelta, conocida como la 'Casa de los sueños', y se ha trasladado a su propiedad en San Jorge con sus hijos. Latorre detalló que la China se llevó solo un bolso y a sus dos hijos, dejando atrás la mayoría de sus pertenencias.

“Hace cuatro días la China Suárez abandonó la ‘casa de los sueños’”, aseguró Latorre, quien también comentó sobre la nueva rutina de la actriz en su nuevo hogar. “Está sola ahí, pasea por el barrio, saca al perro y almuerza con sus hijos todos los días”, añadió.

El detonante de esta crisis se produjo tras una discusión intensa que, según Latorre, se originó por unos mensajes entre Icardi y una tercera persona. “La China encontró unos mensajes a Mauro hablando con una tercera persona de Eka... que le pedía que la conecte”, explicó la panelista.

El conflicto se intensificó tras un episodio en un boliche de la Costanera, donde la presencia de Ekaterina Ojeda y la intervención de la China Suárez generaron un escándalo. Latorre afirmó: “Venía todo mal desde lo de Tequila. La crisis no es por el episodio de Tequila, que echan a Eka. Después del episodio estaba todo mal”.

Sobre los mensajes, Latorre indicó que Icardi había solicitado a un amigo que se pusiera en contacto con Ojeda, lo que desencadenó la situación actual. “Esto es una bomba”, enfatizó la periodista al referirse a la gravedad del escándalo.

Tras la partida de la actriz, se reportó que Icardi se encuentra angustiado y ha intentado reconciliarse con ella. “Mauro intentó persuadirla, le pidió que volviera, pero ella por ahora no quiere”, concluyó Latorre. La situación entre Icardi y la China Suárez, marcada por el episodio con Ojeda, reaviva el interés mediático y añade más tensión a su relación.