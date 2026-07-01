Portugal y Croacia, mano a mano por un lugar en octavos de final del Mundial 2026

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 02 JUL 2026 | 10º
Mundial 2026
FINALIZADO
Estados Unidos 2
Bosnia Herzegovina 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Bélgica 3
Senegal 2
FINALIZADO
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
20:00
Portugal -
Croacia -
2 / 07 / 2026
00:00
Suiza -
Argelia -
3 / 07 / 2026
15:00
Australia -
Egipto -
3 / 07 / 2026
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia
5 / 07 / 2026 17:00
Brasil
vs
Noruega
5 / 07 / 2026 21:00
México
vs
Inglaterra
6 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bélgica

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Portugal y Croacia, mano a mano por un lugar en octavos de final del Mundial 2026

Lusos y croatas se enfrentarán este jueves en Toronto por los 16avos de final del Mundial 2026. Además del atractivo futbolístico, el encuentro podría marcar la despedida mundialista de dos leyendas: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Hoy 07:05

Portugal y Croacia se medirán este jueves desde las 20.00 en el Estadio Toronto, en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados avanzaron como escoltas en sus respectivos grupos y buscarán seguir en carrera en la máxima cita del fútbol mundial.

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El partido tendrá un condimento especial, ya que podría significar la última presentación en una Copa del Mundo para dos emblemas del fútbol internacional como Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes lideran a sus selecciones en busca de una nueva hazaña.

Cómo llega Portugal

Los dirigidos por Roberto Martínez arribaron al Mundial como uno de los grandes candidatos al título, aunque su rendimiento en la fase de grupos estuvo lejos de las expectativas. En el debut igualaron 1 a 1 frente a República Democrática del Congo, en un resultado que sorprendió a propios y extraños.

Luego reaccionaron con una contundente goleada por 5 a 0 sobre Uzbekistán, con un doblete de Cristiano Ronaldo, pero volvieron a dejar dudas en la última jornada. Necesitaban vencer a Colombia para quedarse con el primer puesto del Grupo K, aunque terminaron empatando 0 a 0 y finalizaron en la segunda posición.

Cómo llega Croacia

La selección dirigida por Zlatko Dalić también terminó segunda en su zona, aunque con mejores sensaciones. Su camino comenzó con una derrota por 4 a 2 ante Inglaterra, en un encuentro donde Harry Kane fue la gran figura.

Sin embargo, los croatas reaccionaron a tiempo y consiguieron dos triunfos fundamentales: vencieron 1 a 0 a Panamá y luego superaron 2 a 1 a Ghana, resultados que les permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

Con Luka Modric como líder futbolístico y espiritual, Croacia intentará seguir haciendo historia y volver a meterse entre los protagonistas de una Copa del Mundo, luego de haber sido subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.

Probable formación de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.
DT: Roberto Martínez.

Probable formación de Croacia

Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir.
DT: Zlatko Dalić.

Datos del partido

  • Partido: Portugal vs. Croacia
  • Instancia: 16avos de final del Mundial 2026
  • Hora: 20.00
  • Estadio: Toronto Stadium
  • Árbitro: Espen Eskås (Noruega)
  • TV: TyC Sports

Con dos selecciones históricas frente a frente y la posibilidad de ver por última vez en un Mundial a Cristiano Ronaldo o Luka Modric, el choque en Toronto promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada mundialista.

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