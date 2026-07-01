Portugal y Croacia, mano a mano por un lugar en octavos de final del Mundial 2026

Lusos y croatas se enfrentarán este jueves en Toronto por los 16avos de final del Mundial 2026. Además del atractivo futbolístico, el encuentro podría marcar la despedida mundialista de dos leyendas: Cristiano Ronaldo y Luka Modric.

Hoy 07:05

Portugal y Croacia se medirán este jueves desde las 20.00 en el Estadio Toronto, en uno de los cruces más atractivos de los 16avos de final del Mundial 2026. Ambos seleccionados avanzaron como escoltas en sus respectivos grupos y buscarán seguir en carrera en la máxima cita del fútbol mundial.

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El partido tendrá un condimento especial, ya que podría significar la última presentación en una Copa del Mundo para dos emblemas del fútbol internacional como Cristiano Ronaldo y Luka Modric, quienes lideran a sus selecciones en busca de una nueva hazaña.

Cómo llega Portugal

Los dirigidos por Roberto Martínez arribaron al Mundial como uno de los grandes candidatos al título, aunque su rendimiento en la fase de grupos estuvo lejos de las expectativas. En el debut igualaron 1 a 1 frente a República Democrática del Congo, en un resultado que sorprendió a propios y extraños.

Luego reaccionaron con una contundente goleada por 5 a 0 sobre Uzbekistán, con un doblete de Cristiano Ronaldo, pero volvieron a dejar dudas en la última jornada. Necesitaban vencer a Colombia para quedarse con el primer puesto del Grupo K, aunque terminaron empatando 0 a 0 y finalizaron en la segunda posición.

Cómo llega Croacia

La selección dirigida por Zlatko Dalić también terminó segunda en su zona, aunque con mejores sensaciones. Su camino comenzó con una derrota por 4 a 2 ante Inglaterra, en un encuentro donde Harry Kane fue la gran figura.

Sin embargo, los croatas reaccionaron a tiempo y consiguieron dos triunfos fundamentales: vencieron 1 a 0 a Panamá y luego superaron 2 a 1 a Ghana, resultados que les permitieron avanzar a la fase eliminatoria.

Con Luka Modric como líder futbolístico y espiritual, Croacia intentará seguir haciendo historia y volver a meterse entre los protagonistas de una Copa del Mundo, luego de haber sido subcampeón en Rusia 2018 y tercero en Qatar 2022.

Probable formación de Portugal

Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha, Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo.

DT: Roberto Martínez.

Probable formación de Croacia

Dominik Livakovic; Josip Stanišić, Josip Šutalo, Marin Pongracic; Luka Modric, Mateo Kovacic, Nikola Vlašić, Petar Sucic, Martin Baturina; Ivan Perisic y Ante Budimir.

DT: Zlatko Dalić.

Datos del partido

Partido: Portugal vs. Croacia

Portugal vs. Croacia Instancia: 16avos de final del Mundial 2026

16avos de final del Mundial 2026 Hora: 20.00

20.00 Estadio: Toronto Stadium

Toronto Stadium Árbitro: Espen Eskås (Noruega)

(Noruega) TV: TyC Sports

Con dos selecciones históricas frente a frente y la posibilidad de ver por última vez en un Mundial a Cristiano Ronaldo o Luka Modric, el choque en Toronto promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada mundialista.