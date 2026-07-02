“Fue la peor experiencia de nuestras vidas”: hablaron los youtubers argentinos detenidos en Miami

Beni Mármol y Pato Perrotta recuperaron la libertad tras el episodio ocurrido durante el Mundial 2026. En una transmisión en vivo aseguraron que contaban con una acreditación oficial de la FIFA y negaron haber intentado ingresar de manera ilegal al Hard Rock Stadium.

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Los youtubers argentinos Beni Mármol y Pato Perrotta rompieron el silencio luego de recuperar la libertad tras haber sido detenidos el pasado sábado en Miami, durante el partido entre Colombia y Portugal por el Mundial 2026.

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A través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, ambos dieron su versión de los hechos y rechazaron las versiones que indicaban que habían intentado colarse al Hard Rock Stadium.

“Estamos a punto de contar la peor anécdota de nuestras vidas. Todavía no puedo creer lo que vivimos”, comenzaron diciendo. Luego agregaron: “Estuvimos en una cárcel de Estados Unidos. Fue la peor experiencia de nuestras vidas”.

Durante el directo, también revelaron que, tras el episodio, perdieron los acuerdos comerciales que financiaban parte de su cobertura del torneo.

Según explicó Pato Perrotta, ambos habían viajado a Estados Unidos con una acreditación oficial de la FIFA, gestionada a través de un medio de comunicación argentino, que les permitía asistir a los partidos como parte de la cobertura del certamen.

“Quiero aclarar que nosotros no nos colamos. Todo arranca cuando venimos a Miami con una credencial oficial de la FIFA que nos la dio un medio público argentino muy conocido”, afirmó.

De acuerdo con su relato, el inconveniente surgió porque esa acreditación había sido dada de baja sin que ellos recibieran ninguna notificación previa.

“Nos habían dado de baja el carnet y nadie nos avisó que nos habían suspendido la entrada a los estadios”, sostuvo.

Perrotta explicó que hasta ese momento habían utilizado la misma credencial sin inconvenientes para ingresar a otros encuentros del Mundial 2026, por lo que estaban convencidos de que seguía siendo válida.

Además, negó que hubieran vulnerado los controles de seguridad del estadio.

“No es que burlamos los controles. En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial y, como el carnet era original, nos dejaron pasar”, aseguró.

Los creadores de contenido también explicaron que su acreditación correspondía a un media partner de la FIFA, lo que les permitía cubrir los partidos disputados en Estados Unidos y México, e incluso asistir a la final del campeonato.

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los youtubers argentinos con mayor presencia en redes sociales. Ambos cuentan con cientos de miles de suscriptores y millones de reproducciones gracias a contenidos vinculados con viajes, desafíos y la cobertura de eventos internacionales.

Pese a haber recuperado la libertad, el episodio todavía no está completamente cerrado. Según indicaron, la causa judicial iniciada tras la detención continúa su curso, mientras ellos insisten en que nunca intentaron ingresar de manera ilegal al estadio y atribuyen lo ocurrido a un problema administrativo con la acreditación.