Barrio 8 de Abril: detuvieron a dos hombres acusados de asaltar a un chofer

La víctima fue interceptada al finalizar un viaje y le sustrajeron su motocicleta y un celular. Tras un rápido operativo, la Policía recuperó los bienes y aprehendió a los sospechosos a pocos metros del lugar.

Hoy 21:11

Un trabajador de 37 años sufrió un robo durante la mañana de este miércoles en el barrio 8 de Abril, luego de finalizar un viaje solicitado a través de una aplicación de transporte.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho ocurrió alrededor de las 7.40, en la intersección de Pasaje Alvear y calle Viano, donde la víctima fue interceptada por dos sujetos que, mediante amenazas y un forcejeo, le sustrajeron su motocicleta de 110 c.c. y un teléfono celular.

Tras tomar conocimiento de lo ocurrido, efectivos policiales iniciaron un operativo de búsqueda por la zona y lograron identificar a los presuntos autores, quienes residirían a pocos metros del lugar del hecho, sobre el mismo Pasaje Alvear.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron la motocicleta y secuestraron un teléfono celular perteneciente a la víctima, por lo que ambos elementos fueron restituidos a su propietario.

De acuerdo con fuentes policiales, la Fiscalía de turno dispuso que los dos sospechosos quedaran aprehendidos por el supuesto delito de robo, mientras continúan las actuaciones correspondientes.