Rusia lanzó un nuevo ataque con misiles y drones sobre Kiev tras la advertencia de Zelensky

Fuertes explosiones sacudieron la capital ucraniana durante la madrugada de este jueves. Las autoridades activaron las alertas aéreas mientras los habitantes buscaban refugio en estaciones de metro.

Hoy 21:23

Varias explosiones se registraron este jueves en Kiev luego de que la Fuerza Aérea de Ucrania emitiera una alerta por la aproximación de misiles balísticos hacia la capital.

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Más de una docena de estallidos se escucharon en distintos sectores del centro y el este de la ciudad, mientras las sirenas antiaéreas alertaban a la población sobre el ataque. Hasta el momento, no se informó oficialmente sobre víctimas.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, confirmó a través de su canal de Telegram que la ciudad "está siendo atacada por misiles balísticos y drones", e instó a los habitantes a permanecer en los refugios.

Ante la ofensiva, cientos de personas descendieron a las estaciones de metro, utilizadas habitualmente como refugios antiaéreos desde el inicio de la invasión rusa.

Según informó el diario Kyiv Independent, el ataque no se limitó a la capital y otras ciudades ucranianas también fueron alcanzadas durante la ofensiva.

El bombardeo se produjo pocas horas después de que el presidente Volodímir Zelensky advirtiera que Rusia preparaba un nuevo ataque de gran escala contra territorio ucraniano, en un contexto de creciente intensidad de los enfrentamientos entre ambos países.