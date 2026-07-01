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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 13º
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Policiales

Susto en Tribunales: un ascensor sufrió un desperfecto y cayó hasta el subsuelo

Según trascendió, el elevador se precipitó desde el segundo piso hasta el subsuelo con una persona en su interior, que habría sufrido golpes de carácter leve. Las causas del incidente son materia de investigación.

Hoy 12:09

Momentos de tensión se vivieron durante la mañana de este miércoles en el edificio de Tribunales, luego de que un ascensor se desplomara por causas que aún son materia de investigación.

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Según trascendió, el elevador habría caído desde el segundo piso hasta el subsuelo. Asimismo, habría habido una sola persona en su interior al momento del hecho, quien sufrió algunos golpes como consecuencia del impacto. De acuerdo con la información preliminar, las lesiones no revestirían gravedad.

Tras lo ocurrido, se iniciaron las actuaciones correspondientes para determinar qué originó el desperfecto que provocó el desplome del ascensor. En ese marco, se prevé la realización de las pericias técnicas necesarias para establecer si existió una falla mecánica o algún otro inconveniente.

El episodio generó preocupación entre quienes se encontraban en el edificio judicial y la investigación continuará con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.

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