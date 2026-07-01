Bastoni, bajo investigación en Italia por una presunta red de prostitución infantil

El defensor de Inter de Milán fue citado por la Fiscalía de Milán para declarar en una causa que involucra a una agencia de eventos y acompañantes. Otros futbolistas de la Serie A también fueron convocados como testigos.

Hoy 13:14

El fútbol italiano se vio sacudido por una investigación judicial que tiene como protagonista a Alessandro Bastoni, una de las figuras de Inter de Milán y habitual integrante de la Selección de Italia. El defensor fue citado por la Fiscalía de Milán en el marco de una causa que investiga una presunta red de prostitución infantil vinculada a una agencia que organizaba encuentros privados para futbolistas y empresarios.

De acuerdo con la información publicada por medios italianos, Bastoni es el primer futbolista que recibió una notificación formal de la investigación. La causa involucra a la agencia Made, con sede en Cinisello Balsamo, que supuestamente coordinaba cenas, fiestas y reuniones privadas para clientes de alto perfil.

Según reveló La Gazzetta dello Sport, los investigadores analizaron conversaciones mantenidas entre Antonio Salamone, empleado de la empresa, y el propio Bastoni. Entre los mensajes incorporados al expediente aparecen intercambios correspondientes al año 2020 que son considerados de interés para la Justicia italiana.

La investigación está encabezada por la fiscal Rosaria Stagnaro y la fiscal adjunta Bruna Albertini, quienes centran su trabajo en hechos que habrían ocurrido en 2020. Según informó SportMediaset, el defensor de Inter fue convocado a declarar el próximo 3 de julio ante la Fiscalía de Milán para brindar su versión de los acontecimientos.

Por el momento, la causa se encuentra en etapa investigativa y no existe una resolución judicial sobre la responsabilidad del futbolista. La citación forma parte del proceso de recolección de pruebas que llevan adelante las autoridades italianas.

Además, la Guardia di Finanza remitió documentación relacionada con otros futbolistas de la Serie A. Entre ellos aparecen Daniel Maldini, Riccardo Calafiori y Kevin Bonifazi, quienes fueron convocados en calidad de testigos debido a que sus nombres surgieron en conversaciones interceptadas durante la investigación.

La situación genera una fuerte repercusión en el fútbol europeo debido al peso de los nombres involucrados y al presente de Bastoni, considerado uno de los mejores defensores italianos de la actualidad y seguido de cerca por varios clubes importantes del continente, entre ellos el Real Madrid. Mientras tanto, la Justicia continuará avanzando en la causa para determinar si existieron responsabilidades penales.