Solana Sierra estuvo a un paso del batacazo ante Coco Gauff pero despidió de Wimbledon

La marplatense jugó un partido memorable frente a una de las grandes favoritas del torneo, pero cayó en un ajustado súper tie break del tercer set. La argentina tuvo tres puntos de partido y estuvo muy cerca de avanzar a la tercera ronda del Grand Slam británico.

Hoy 14:27

Solana Sierra dejó una imagen más que positiva en Wimbledon 2026, aunque la historia terminó con una dolorosa derrota. La tenista argentina estuvo al borde de dar uno de los grandes golpes del certamen frente a la estadounidense Coco Gauff, una de las candidatas al título, pero terminó cayendo por 6-3, 3-6 y 7-6 (7) en la segunda ronda del tradicional torneo que se disputa en el All England Club.

La marplatense de 22 años, ubicada en el puesto 56 del ranking WTA, mostró personalidad, tenis y una enorme fortaleza mental para competir de igual a igual contra una rival de jerarquía mundial. Después de ceder el primer set por 6-3, reaccionó de gran manera en el segundo parcial y emparejó el encuentro con otro 6-3, apoyada en la solidez de su juego desde el fondo de la cancha.

En el set decisivo, la argentina atravesó momentos de máxima tensión. Primero logró salvar dos puntos de quiebre que pudieron complicar su panorama y luego encontró la oportunidad que tanto buscaba para adelantarse 5-3 y quedar a un game de concretar una victoria histórica sobre la ex número 2 del mundo.

Sin embargo, cuando parecía tener el partido bajo control, Gauff sacó a relucir toda su experiencia. La estadounidense recuperó inmediatamente el quiebre y llevó la definición a un súper tie break cargado de emociones. Allí, Sierra volvió a quedar muy cerca del triunfo al colocarse 7-4 y disponer de tres puntos de partido, pero la norteamericana reaccionó de manera espectacular, ganó seis puntos consecutivos y selló una sufrida clasificación.

Más allá de la eliminación, la actuación de la argentina volvió a confirmar el gran presente que atraviesa. Formada en la Rafa Nadal Academy, Sierra viene consolidándose como una de las principales promesas del tenis sudamericano. Durante la temporada pasada conquistó los títulos WTA 125 de Antalya y Mallorca, dos de los logros más importantes de su carrera profesional.

Además, ya había escrito una página destacada en la historia reciente del tenis argentino al convertirse en la primera jugadora en alcanzar los octavos de final de Wimbledon ingresando al cuadro principal como lucky loser. En aquella oportunidad fue eliminada por la alemana Laura Siegemund, aunque dejó una marca que la ubicó entre las grandes revelaciones del circuito.

Pese a la derrota, Solana Sierra se despidió de Wimbledon con la frente en alto y demostrando que puede competir de igual a igual frente a las mejores jugadoras del mundo. Su actuación ante Coco Gauff quedará como una de las más destacadas de su carrera y como una muestra del enorme potencial que todavía tiene por desarrollar.