Detienen a siete federales tucumanos que pedían coimas para dejar pasar mercadería de contrabando

Exigían dinero en efectivo a cambio de dejar pasar mercadería de contrabando proveniente de Bolivia. Gendarmería los detuvo en el puesto de control donde hacían base del ilícito, en la Ruta 34, cerca de Rapelli, departamento Pellegrini.

Hoy 06:51

Siete efectivos de la Policía Federal con asiento en Tucumán y dos civiles fueron detenidos en el departamento Pellegrini, en el marco de un procedimiento en el que se secuestraron más de $8.000.000. Las medidas son el resultado de una investigación de ocho meses que permitió desarticular una organización que cobraba coimas a tours de compras.

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Los allanamientos fueron solicitados por el fiscal federal Pedro Simón, ordenados por el juez Sebastián Argibay y ejecutados por personal de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Santiago del Estero” de Gendarmería Nacional.

El operativo, denominado “Operación Prisma”, se concentró en un puesto de control ubicado en el paraje 7 de Abril, sobre la ruta nacional 34, en cercanías de Rapelli.

Según fuentes de la investigación, a partir de intervenciones telefónicas realizadas durante ocho meses se estableció que colectivos de tours de compras pagaban dinero en efectivo a efectivos policiales para asegurar el paso de mercadería sin control, en trayectos que unían Orán (Salta) con la ciudad de Buenos Aires.

Con esos elementos, se implementaron técnicas especiales de investigación que incluyeron la entrega controlada de dinero previamente marcado. Agentes encubiertos entregaron sumas a los policías involucrados en el puesto de control.

De acuerdo con los investigadores, en al menos cuatro oportunidades se registraron pedidos de dinero a tours de compras en la ruta 34. Los procedimientos se concretaron alrededor de las 5 de la mañana, con el secuestro de dinero en efectivo, ocho teléfonos celulares y cuadernos con anotaciones.

Entre los detenidos se encuentra una oficial inspectora, señalada como jefa del grupo, junto a seis suboficiales, todos pertenecientes a la División Operativa de la Policía Federal en Tucumán. Los dos civiles detenidos son coordinadores de tours de compras. Uno fue arrestado en Ceres (Santa Fe) y el otro en la ciudad de Fernández (Santiago del Estero).

La investigación también determinó que existían montos establecidos para el pago de coimas según el tipo de vehículo. Colectivos abonaban más de $100.000, camionetas 4x4 alrededor de $80.000, utilitarios cerca de $50.000 y automóviles entre $30.000 y $40.000.

Los detenidos quedaron alojados en dependencias de Gendarmería Nacional. La causa incluye imputaciones por cohecho activo, cohecho pasivo y encubrimiento de contrabando. No se descartan nuevas medidas, entre ellas allanamientos en domicilios particulares en la provincia de Tucumán.

Fuentes judiciales indicaron que las indagatorias podrían realizarse entre jueves y viernes, mientras continúa el análisis del material secuestrado, incluidos los teléfonos celulares.