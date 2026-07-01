Intensa búsqueda de una contadora por millonario desfalco a firma santiagueña

La Justicia allanó su domicilio pero no pudieron encontrarla. Vendió propiedades y maquinarias de la empresa para la cual trabajaba. La defraudación supera los mil millones de pesos.

Hoy 06:55

El juez de Control y Garantías, Héctor José María Salomón, ordenó la detención de la contadora Nora Isabel Villarroya en el marco de una investigación encabezada por la fiscal Celia Mussi, a partir de una denuncia por presuntas ventas irregulares y la gestión de empréstitos en entidades crediticias.

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Según se informó, la denuncia fue presentada por Ángela Sánchez, integrante de la firma DEJDE S.R.L., bajo la figura de “supuesto delito a establecer”. De acuerdo con los primeros elementos incorporados a la causa, Sánchez habría otorgado un poder amplio a la contadora para la administración de bienes de la empresa, con sede operativa en la ciudad de La Banda.

En ese contexto, la denunciante sostuvo que Villarroya habría concretado la venta de propiedades pertenecientes a la firma y gestionado préstamos por montos millonarios. Siempre según la presentación, no se habrían obtenido respuestas ante requerimientos de información realizados a la profesional.

Ante esta situación, la empresa formalizó la denuncia, tras lo cual la fiscal Mussi dispuso la intervención de especialistas del Departamento de Delitos Económicos, quienes elaboraron informes preliminares.

Con esos elementos, la fiscal solicitó la detención de la contadora. La medida fue inicialmente contrarrestada por un pedido de eximición de prisión presentado por su defensa, a cargo del abogado Manuel Francisco Zavalía.

En forma previa, se realizaron allanamientos en un inmueble ubicado en calle Misiones y en otros domicilios, sin que se lograra ubicar a la profesional.

El pedido de eximición de prisión fue rechazado por el juez Salomón, según indicaron fuentes judiciales. La defensa apeló la resolución, por lo que la cuestión deberá ser analizada por un tribunal de la Cámara de Apelaciones.