"Hay más de 6 millones de personas con deudas y el 70% son menores de 35 años que le deben a billeteras virtuales"

Así lo informó el licenciado Osvaldo Granados en su columna de este miércoles para Radio Panorama.

Hoy 08:24

El licenciado Osvaldo Granados informó que más de 6 millones de personas registran problemas de deuda en el país y que el 70% corresponde a menores de 35 años, con una fuerte incidencia de compromisos asumidos a través de billeteras virtuales.

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Durante su columna de este miércoles en Radio Panorama, Granados señaló que la mora se concentra principalmente en el sector de las financieras digitales, más que en los bancos tradicionales. Según explicó, muchos jóvenes accedieron a créditos con tasas elevadas, lo que derivó en dificultades para cumplir con los pagos y en la pérdida de su condición de sujetos de crédito.

En materia económica general, indicó que el mayor impacto sobre los ingresos está dado por el aumento de los servicios públicos. “Hay dos o tres cosas que no se mueven hace meses, pero lo que está afectando es la suba constante de los servicios”, sostuvo, al tiempo que remarcó la reducción de subsidios y el incremento sostenido de tarifas.

Granados también hizo referencia a la situación en Europa, donde una ola de calor afectó especialmente a personas mayores. Según comentó, en varios países el uso de aire acondicionado es limitado debido a su alto costo y a preocupaciones ambientales, lo que agrava el impacto de las altas temperaturas.

Por otro lado, subrayó la importancia de las paritarias como herramienta para recuperar el poder adquisitivo. En ese sentido, mencionó el acuerdo alcanzado por el sector de los aceiteros, que logró un incremento cercano al 30%, y consideró que la evolución de las negociaciones salariales será clave para la recomposición de los ingresos.