El jefe de la CIA definió a los modelos más avanzados de IA como “armas nucleares digitales”

John Ratcliffe habló luego de que la administración de Donald Trump diera un volantazo en su política sobre la IA por motivos de seguridad nacional.

Hoy 09:20

El director de la CIA, John Ratcliffe, brindó este martes fuertes declaraciones en relación a los modelos más avanzados de inteligencia artificial. Durante una inusual aparición frente a la prensa en Washington comparó a estos modelos con “armas nucleares digitales”, mientras que el gobierno de Donald Trump modifica su política sobre la IA por motivos de seguridad nacional.

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“No sería descabellado, como ya hemos mencionado, comparar sus capacidades con las de armas nucleares digitales”, declaró Ratcliffe, en referencia a sus conversaciones sobre la IA con los asesores del presidente estadounidense.

Hace un mes Trump firmó un decreto donde solicita a las empresas tecnológicas que sometan a sus nuevos modelos de IA a la supervisión del gobierno antes de lanzarlos al público. Esto implicó una gran modificación para una Casa Blanca que había promovido una postura de no intervención respecto a esta tecnología.

Este martes el máximo responsable del servicio de inteligencia exterior estadounidense declaró que las “tecnologías emergentes” eran su “máxima prioridad”. “Al mismo nivel que China”, sumó, durante la conferencia de Amazon Web Services (AWS), la división de la nube de Amazon.

Ratcliffe destacó una reorganización en la CIA para aumentar sus capacidades en ciberseguridad, y reconoció haberse reunido con Elon Musk, director de SpaceX, así como a directivos de Amazon, Google y Dell.

La postura del gobierno de Trump sobre la IA

El decreto estableció que empresas como OpenAI, Google o Anthropic deberán otorgarle al gobierno estadounidense acceso a sus modelos más potentes durante un plazo de 30 días antes de su publicación para evaluar los riesgos para la seguridad nacional.

Luego, la administración trabajará con socios de confianza que accederán de forma temprana a esos modelos para promover una innovación segura y reforzar la ciberseguridad de la infraestructura crítica.

El pasado 12 de junio, Washington obligó a Anthropic a vetar el acceso a sus dos modelos más potentes, Mythos 5 y Fable 5, a través de “un control de exportación”. Poco después, la Casa Blanca hizo que Mythos 5 fuera accesible para un grupo de socios estadounidenses, mientras que la versión de Fabel 5 para el público general continuó fuera de línea. En paralelo, OpenAI lanzó su modelo GPT-5.6, accesible solo para un círculo de socios locales autorizados por la Casa Blanca.

La medida se tomó tras meses de debate sobre cómo abordar la inteligencia artificial y sus efectos en la ciberseguridad y la seguridad nacional.

Representó el paso más importante del gobierno hacia la regulación de la IA y supuso un cambio radical en relación a su postura previa más permisiva, que buscaba ayudar a empresas tecnológicas estadounidenses a superar a China e impulsar la economía.

En mayo, Trump había retirado un decreto que establecía un plazo de 90 días para que el gobierno revisara los nuevos modelos de IA antes de su lanzamientos apenas unas horas antes de firmarlo.