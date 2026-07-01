Joven embarazada fue herida con arma blanca durante una gresca en La Banda

El hecho ocurrió en la noche del martes en el barrio Los Álamos II. La víctima, de 20 años y con un embarazo de ocho meses, fue trasladada al CIS Banda y se encuentra fuera de peligro.

Hoy 09:56

Una joven de 20 años, que cursa un embarazo de ocho meses, resultó herida con un arma blanca durante una gresca ocurrida el martes por la noche en la ciudad de La Banda.

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El episodio se registró alrededor de las 22:45 en la intersección de la Ruta Nacional 34 y un canal del barrio Los Álamos II, según informaron fuentes policiales de la Comisaría Comunitaria N°14.

De acuerdo con la información oficial, momentos antes se había producido una pelea entre un grupo de masculinos, en la que la joven, pareja del hijo de la mujer entrevistada por la policía, fue agredida con un arma blanca por un hombre mayor de edad, señalado como presunto autor.

Tras el hecho, la víctima fue trasladada en ambulancia al CIS Banda, donde el médico de guardia diagnosticó una herida cortante en la zona lumbar izquierda. Posteriormente, se dispuso su derivación al Hospital Regional. Según el parte médico, la joven se encuentra estable y fuera de peligro.

El médico policial determinó que las lesiones son curables en 15 días, salvo complicaciones.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se ordenó la entrevista a testigos y la intervención del personal de investigaciones para identificar de manera fehaciente al autor del hecho. En caso de confirmarse su participación, se dispuso proceder a su aprehensión en la vía pública.