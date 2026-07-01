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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
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En dos años y medio, Manuel Adorni consumió $139 millones con tarjetas de crédito

La cifra surge de los resúmenes bancarios incorporados a la causa por presunto enriquecimiento ilícito. La Justicia también analiza compras realizadas con tarjetas de empleados y otros gastos en efectivo.

Hoy 10:51

El ex jefe de Gabinete Manuel Adorni gastó entre diciembre de 2023 y marzo pasado un total de $139 millones en consumos con tarjetas de crédito, según cálculos de los investigadores, mientras se aguarda el informe oficial encomendado a la DATIP.

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Se trata de una de las pruebas que se analizan en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ahora ex funcionario y que está delegada en la fiscalía federal de Gerardo Pollicita.

Los investigadores tienen los resúmenes bancarios de los gastos con las tarjetas y realizaron una cuenta propia que arrojó el nivel de gasto por $139 millones de pesos en consumos, mientras era funcionario público, primero como vocero y luego como jefe de Gabinete.

Además es investigado por haber usado plásticos de empleados suyos para compras de elementos de videojuegos, según ya declaró una de ellas como testigo en los tribunales federales de Retiro. El entonces funcionario devolvía el importe en efectivo.

La sumatoria de consumos de Adorni con tarjetas de crédito superaría el salario que percibió en la función pública, según estimaron las fuentes del caso. A esto se agregan los gastos en efectivo revelados por otros testigos, como fue el caso del contratista Matías Tabar en relación a los 245 mil dólares gastados cash en la refacción de su casa en el barrio privado Indio Cua.

Adorni percibió un salario de 3,5 millones de pesos por mes hasta fines de 2025 y luego aumentó a 7,6 millones. La Justicia accedió a toda la información tras el levantamiento del secreto bancario al entonces funcionario.

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