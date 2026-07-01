Venezuela: en medio de la tragedia policías intentaron quedarse con dólares y fueron expulsados

Varias personas rodearon a un agente y le quitaron los billetes para luego romperlos. Pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Hoy 11:36

Cuatro policías fueron detenidos en Venezuela acusados de apropiarse de bienes económicos encontrados entre los escombros de edificaciones derrumbadas en el estado La Guaira, región próxima a Caracas y la más afectada por los terremotos registrados la semana pasada, según reportaron autoridades.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los agentes pertenecían al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), y fueron expulsados de la institución. El comunicado oficial indicó que serán presentados ante los tribunales.

El director del CICPC, Douglas Rico, afirmó: “Estos funcionarios, desviándose de sus deberes y aprovechándose de las labores de rescate y asistencia humanitaria, actuaron de manera indecorosa al apropiarse de valores económicos hallados entre los escombros”.

En redes sociales circuló un video donde se observa a ciudadanos enfrentando a un agente del CICPC y rompiendo los dólares en efectivo que portaba, calificándolo de “vergüenza”.

El ministro de Interior, Diosdado Cabello, publicó en su canal de Telegram que esos agentes “estaban cometiendo actos impúdicos, indecentes e inmorales” y aseguró que serán “juzgados como corresponde”.

Te recomendamos: Satélites de la NASA revelaron el desplazamiento del suelo tras los terremotos en Venezuela

“Seremos totalmente intolerantes contra aquellos que, haciendo uso de su uniforme, cometan actos contra la moral, contra las buenas costumbres, y mucho más severos seremos en el caso de una gran conmoción como esta y que haya personas que quieran aprovecharse del dolor y de los bienes ajenos”, indicó.

Por su parte, el partido opositor Primero Justicia (PJ) denunció el “aprovechamiento de algunos funcionarios del régimen”, señalando que, en vez de “cumplir con su juramento y preservar la vida de los venezolanos, están buscando entre los escombros cómo enriquecerse con la tragedia”.

Hasta este martes, la cifra oficial de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el miércoles pasado en la zona norte del país asciende a 1.943 y la de heridos a 10.571, según autoridades.

Las tareas de rescate continúan con la participación de miles de socorristas venezolanos y equipos enviados por más de 30 países. Aunque el paso de los días reduce las posibilidades de encontrar personas con vida bajo los escombros, este martes un niño de tres años fue rescatado con vida gracias al trabajo de un grupo de rescatistas jordanos, uno de los pocos hallazgos que renovó momentáneamente la esperanza de familiares que aún esperan noticias de sus seres queridos.

El coordinador residente de la ONU en Venezuela, Gianluca Rampolla del Tindaro, sostuvo que “sin duda estamos ante una cifra superior a la comunicada”. También explicó: “Puedo ofrecerles una estimación: estamos adquiriendo, y esto es algo que se ha acordado con las autoridades, 10.000 bolsas para cadáveres”.

En tanto, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó que en las dos zonas más golpeadas por los terremotos, Caraballeda y Catia La Mar, se encontraban unas 30.000 personas cuando ocurrieron los sismos. Según precisó, 19.861 lograron salir por sus propios medios o fueron rescatadas con vida.