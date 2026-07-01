“Queremos que todos regresen a casa bien”: refuerzan los controles viales en vacaciones de invierno

El jefe de la base operativa de la ANSV en Santiago del Estero, Nelson Bulacio, detalló los operativos especiales para controlar rutas y garantizar la seguridad de turistas y residentes durante las vacaciones de invierno.

Hoy 11:44

Nelson Bulacio, jefe de la base operativa Santiago del Estero de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, informó a Radio Panorama que se puso en marcha el operativo invernal de julio, que busca garantizar la seguridad de los turistas y locales durante las vacaciones.

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“Desde la llegada de esta temporada invernal, vamos a operar puntos estratégicos, sobre todo en la capital y en zonas de alta circulación turística, para controlar el tránsito y acompañar a quienes se movilizan”, indicó.

En cuanto a los controles, Bulacio explicó que estarán centrados en la documentación, la prevención y la seguridad de los vehículos. “No buscamos ser un obstáculo, sino garantizar que todos regresen a casa bien. Para esto evaluamos cada ruta: la 34, la 9 y la 64 tienen particularidades que requieren medidas adaptadas a cada una”, señaló.

El referente resaltó que la siniestralidad vial es un problema complejo y multicausal. “La falta de conciencia, el exceso de velocidad, el alcohol, la imprudencia y la falta de descanso son factores que contribuyen a accidentes graves. No se trata solo de un choque, sino del impacto que tiene sobre la salud y los recursos del Estado, porque cada siniestro moviliza a la policía, bomberos y personal sanitario”, explicó.

Además, enfatizó la importancia de la educación vial: “Es fundamental que la ciudadanía valore la vida y comprenda que la conducción responsable protege no solo su integridad, sino también la de terceros”, aseguró.

El operativo cuenta con el apoyo de la Policía de la provincia y la Policía Vial, integrando esfuerzos para optimizar el control y la prevención en los tránsitos largos y de alta circulación.

Bulacio concluyó: “Todos los elementos de seguridad, desde el casco hasta las balizas y chalecos, son esenciales para que podamos disfrutar de unas vacaciones seguras. Nuestro objetivo es que cada viaje termine con éxito y sin incidentes”.