La Policía allanó la sede de la Federación de Fútbol de Alemania dos días después de la eliminación ante Paraguay

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 13º
Mundial 2026
7'
Inglaterra 0
RD Congo 0
1 / 07 / 2026
FINALIZADO
México 2
Ecuador 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 3
Suecia 0
FINALIZADO
17:00
Bélgica -
Senegal -
1 / 07 / 2026
21:00
Estados Unidos -
Bosnia Herzegovina -
1 / 07 / 2026
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 3'
Inglaterra
0 - 0
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Sudáfrica 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Republica Checa 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Corea del Sur 2 0 0 2 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Canadá 2 1 0 1 7 2 5 3
3 Bosnia Herzegovina 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 Qatar 2 0 0 2 1 9 -8 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Marruecos 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Escocia 2 0 0 2 0 4 -4 0
4 Haití 2 0 0 2 2 7 -5 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Estados Unidos 2 1 0 1 4 3 1 3
3 Turquía 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Australia 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Ecuador 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Costa de Marfil 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Alemania 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Curazao 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 2 2 0 0 8 2 6 6
2 Japón 2 1 1 0 5 1 4 4
3 Suecia 2 0 1 1 2 6 -4 1
4 Túnez 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Irán 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 8 -6 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Uruguay 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Arabia Saudita 2 0 1 1 0 4 -4 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
4 Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0
X
Somos Deporte

La Policía allanó la sede de la Federación de Fútbol de Alemania dos días después de la eliminación ante Paraguay

Los registros se originaron a raíz de investigaciones contra un ciudadano alemán y un ciudadano francés, entre otros, indicó el diario Bild.

Hoy 12:53
Policía en la federación alemana

Investigadores alemanes iniciaron el miércoles registros en todo el país, incluyendo las oficinas de la Federación Alemana de Fútbol (DFB), como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en la venta de entradas y servicios de hospitalidad para la Eurocopa 2024, según informó el diario Bild.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Los registros se originaron a raíz de investigaciones contra un ciudadano alemán y un ciudadano francés, entre otros, añadió Bild.

Un comunicado conjunto de la fiscalía de Bochum y la oficina penal del estado de Renania del Norte-Westfalia indicó que se estaban realizando registros en varios lugares de Alemania, sin mencionar a la DFB.

Te recomendamos: “La atención no estaba puesta en el Mundial”: Lothar Matthäus destapó un escándalo tras la eliminación de Alemania

El caso involucra invitaciones a hoteles y varios miles de entradas que podrían haber sido asignadas ilegalmente a invitados preferenciales antes de la Eurocopa 2024, que se celebró en 10 ciudades alemanas, según Bild.

El ciudadano alemán, un empleado municipal de Gelsenkirchen, una de las ciudades sede, era sospechoso de haber recibido entradas, viajes y beneficios de hotel por un valor de 2.400 € (2.736 dólares), informó Bild.

El comunicado también indicaba que la investigación se refería a “ventajas no autorizadas, incluyendo una visita a un partido de fútbol internacional”.

La sede de la federación alemana de fútbol (DFB) estuvo entre los inmuebles registrados, informó el tabloide Bild, y señaló que se estaba investigando al organismo organizador del torneo, Euro 2024 GmbH, una empresa conjunta entre la DFB y la UEFA.

Te recomendamos: Batacazo Mundial: Paraguay eliminó a Alemania en los penales y se instaló en los octavos de final

“Las investigaciones se refieren a presuntos favores no autorizados, entre ellos la asistencia a un partido de fútbol, que se dice que una persona acusada, que en ese momento trabajaba para una ciudad sede, recibió de funcionarios de la entidad organizadora”, indicaron en un comunicado conjunto la Fiscalía de Bochum y la Oficina Estatal de Investigación Criminal de Renania del Norte-Westfalia (LKA NRW).

“Funcionarios de la entidad organizadora aparentemente ofrecieron a las ciudades sede derechos exclusivos de primera opción para adquirir entradas. Las ciudades sede ejercieron algunos de esos derechos y utilizaron las entradas de diversas maneras”, añadió el comunicado.

Bild informó que las redadas matutinas, en las que participaron más de 150 agentes, derivan de investigaciones por presunto soborno contra un ciudadano alemán de 66 años y un ciudadano francés de 46 años, y que “varios miles de entradas podrían haber sido asignadas ilegalmente de manera interna a invitados preferentes” en la Euro 2024.

También se estaban inspeccionando ayuntamientos y administraciones municipales en las ciudades sede, reportó Bild.

“Los acusados aún no han tenido la oportunidad de pronunciarse sobre las acusaciones. Se aplica la presunción de inocencia”, señalaron los fiscales.

TEMAS Mundial 2026 Paraguay Alemania
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Intensa búsqueda de una contadora por millonario desfalco a firma santiagueña
  2. 2. Detienen a siete federales tucumanos que pedían coimas para dejar pasar mercadería de contrabando
  3. 3. Las Termas: quiso escapar de la Policía y terminó detenido por un pedido de captura nacional
  4. 4. Una mujer fue internada tras un intento de femicidio en el barrio Salta Prolongación
  5. 5. Miguel Estefan apuesta a acercar la Defensoría a los barrios de La Banda y garantiza derechos para los vecinos
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT