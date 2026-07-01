En vivo: Inglaterra va por el pase a octavos del Mundial 2026 contra el sorprendente RD Congo

|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|3
|
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|4
|
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|4
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|2
|5
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
|5
|-1
|3
|4
|
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|6
|6
|2
|
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|3
|6
|3
|
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
|4
|
|2
|0
|0
|2
|2
|7
|-5
|0
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|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
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|2
|1
|1
|0
|1
|0
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|1
|4
|2
|
|2
|1
|0
|1
|3
|2
|1
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|6
|6
|2
|
|2
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|1
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|1
|4
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|3
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|4
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|GC
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|1
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|4
|2
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|2
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|2
|2
|4
|3
|
|2
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|1
|0
|2
|4
|
|2
|0
|0
|2
|2
|8
|-6
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|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|5
|6
|2
|
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|0
|2
|3
|
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|-4
|1
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2
|
|2
|1
|0
|1
|7
|3
|4
|3
|3
|
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|4
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|2
|0
|0
|2
|0
|8
|-8
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|2
|
|2
|1
|1
|0
|5
|4
|1
|4
|3
|
|3
|1
|1
|1
|6
|6
|0
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|3
|8
|-5
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|3
|2
|1
|0
|4
|1
|3
|7
|2
|
|3
|1
|2
|0
|6
|1
|5
|5
|3
|
|3
|1
|1
|1
|4
|3
|1
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
|Pts
|1
|
|3
|2
|1
|0
|6
|2
|4
|7
|2
|
|3
|2
|0
|1
|5
|5
|0
|6
|3
|
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|
|3
|0
|0
|3
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|-4
|0
Los Tres Leones enfrentarán al seleccionado africano desde las 13 en el Atlanta Stadium por los dieciseisavos de final. Los ingleses quieren ratificar su candidatura, mientras que los Leopardos sueñan con otro golpe histórico.
La fase eliminatoria del Mundial 2026 comienza a tomar temperatura y este sábado Inglaterra se medirá ante RD Congo desde las 13.00 en el Atlanta Stadium, en un encuentro correspondiente a los dieciseisavos de final. El conjunto europeo parte como favorito, aunque enfrente tendrá a una de las grandes revelaciones de la competencia.
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