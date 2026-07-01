"La Feria Artesanal en un evento que genera trabajo para alrededor de mil familias"

Así lo expresó en diálogo con Radio Panorama Francisco Avendaño, director de Cultura de la Municipalidad, en la antesala del comienzo de los festejos por el cumpleaños de la ciudad de Santiago del Estero.

Hoy 13:32

En la antesala de los festejos por el aniversario de la ciudad de Santiago del Estero, el director de Cultura de la Municipalidad, Francisco Avendaño, destacó el impacto social y económico de la Feria Artesanal, al asegurar que se trata de “un evento que genera trabajo para alrededor de mil familias”.

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En diálogo con Radio Panorama, el funcionario remarcó la importancia de la agenda cultural impulsada por el municipio: “Toda la agenda es importante para nosotros. Es una política de la intendencia para el sostenimiento de las actividades culturales libres y gratuitas, que permiten que santiagueños y turistas puedan compartir nuestra cultura y nuestro arte”.

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La feria abrirá sus puertas a las 12:30 en el predio de Changolandia, donde participarán alrededor de 650 artesanos, además de contar con puestos de comidas regionales, un sector en el Rosedal con espacio para emprendedores, propuestas de comida al paso y juegos para las infancias.

“Estamos trabajando fuerte en un evento que genera trabajo para alrededor de mil familias”, reiteró Avendaño, al subrayar el impacto económico directo que tiene esta iniciativa.

Asimismo, destacó que el eje principal de las celebraciones es el fortalecimiento de la identidad santiagueña: “El evento central son los festejos por el cumpleaños de la ciudad, que también buscan afianzar nuestra identidad. Al finalizar, nos sentimos más santiagueños, con un sentir identitario muy fuerte. El turista busca la autenticidad cultural”.

En esa línea, resaltó el espíritu hospitalario de la provincia: “Nuestra identidad está sostenida a partir de nuestra cultura. El santiagueño siempre es hospitalario, hacemos sentir a la persona que forma parte de nosotros, que no es un turista sino uno más”.

Por otro lado, Avendaño señaló que la Feria Artesanal de Santiago se distingue por su extensión en el tiempo, siendo “una de las más largas del norte del país”, lo que permite generar un mayor movimiento económico y cultural durante todo el mes de julio.

Finalmente, subrayó que el evento trasciende lo comercial: “La feria no solo es un espacio de comercio, también buscamos que sea un lugar de aprendizaje y encuentro cultural para toda la comunidad”.