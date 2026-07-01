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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 12º
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Policiales

Le rompió una silla en la cabeza a su hermano por una discusión mientras bebían

Debido a la agresión recibida debieron hacerle varios puntos de sutura en la cabeza. Fue derivado al hospital Regional desde la localidad de Simbol.

Hoy 10:46

Eran alrededor de las 23 horas del martes cuando se desató una pelea entre hermanos que terminó con uno de ellos con heridas en su cabeza.

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Personal de la Comisaría 37 de Loreto fue alertado sobre una pelea con heridos en una vivienda de la localidad de Simbol, departamento Silípica, donde los protagonistas eran hermanos.

Al llegar al lugar el personal policial fue recibido por una mujer de 35 años quien indicó que sus hermanos de 32 y 29 años pelearon tras una discusión. Previo a esto habían estado compartiendo bebidas alcohólicas.

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El estado de embriaguez de ambos habría sido el conductor de la agresión, donde el hermano mayor resultó con una herida en el cuero cabelludo, la cual habría sido provocada por el impacto de una silla de plástico.

El herido fue trasladado en ambulancia hacia el hospital Regional donde recibió varios puntos de sutura y fue dado de alta con una serie de indicaciones para su cuidado.

El fiscal de turno dispuso que el herido sea remitido a su hogar y que luego concurra a la comisaría pertinente a radicar la denuncia pertinente, en caso de querer accionar legalmente contra su hermano.


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