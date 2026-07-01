Vuelve la Fan Zone al Fórum para alentar a la Selección Argentina este viernes

La propuesta se realizará este viernes 3 de julio desde las 14 en el Fórum Centro de Convenciones. Habrá pantalla gigante, zona gamer, food trucks, desafíos, sorteos y acceso libre y gratuito.

Hoy 11:36

La Dirección General de la Juventud de la provincia y la Dirección de la juventud de la ciudad Capital invitan a toda la comunidad a disfrutar de una nueva edición de la Fan Zone, que se realizará el próximo viernes 3 de julio, a partir de las 14:00 horas, en el Fórum Centro de Convenciones, para vivir una jornada cargada de entretenimiento, actividades recreativas y toda la pasión por la Selección Argentina en el marco de la Copa Mundial de la FIFA.

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Bajo el lema “La pasión nos une”, la propuesta será de acceso libre y gratuito, ofreciendo un espacio pensado para que jóvenes, familias y fanáticos del fútbol compartan la previa y disfruten juntos de una experiencia única.

Durante la jornada, los asistentes podrán disfrutar de:

* Pantalla gigante para seguir el partido en vivo.

* Zona gastronómica con food trucks.

* Zona Gamer con PlayStation 5.

* Torneo de metegol.

* Desafío de penales.

* Juegos recreativos.

* Sorteos y premios.

La iniciativa busca consolidar un espacio de encuentro, recreación e integración para toda la comunidad, promoviendo los valores del deporte, el compañerismo y la participación juvenil en un clima de fiesta.

Desde la Dirección General de la Juventud invitan a los santiagueños a acercarse con la camiseta celeste y blanca, banderas y toda la pasión para alentar a la Selección Argentina y vivir una nueva jornada inolvidable en el Fórum.