Una mujer fue internada tras un intento de femicidio en el barrio Salta Prolongación

La víctima, de 40 años, fue internada en el hospital Regional con heridas en el cuello. Su pareja fue detenido y alojado en una comisaría.

Hoy 08:53

Un intento de homicidio ocurrió durante la mañana de este miércoles, hecho ocurrido en el barrio Salta Prolongación de la ciudad de La Banda, donde un hombre agredió e hirió a su pareja.

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Según informaron fuentes policiales, debido al ataque la mujer de 40 años sufrió heridas en el cuello del lado izquierdo con pérdida de sangre.

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Tras la alerta a las autoridades, personal policial llegó al lugar y personal sanitario trasladó a la mujer hacia el hospital Regional donde quedó internada.

El agresor fue detenido y trasladado a la Comisaría 12 donde quedó alojado a disposición de las autoridades judiciales.