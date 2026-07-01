Encuentro clave en la Casa Rosada: Javier y Karina Milei se reúnen con legisladores de La Libertad Avanza

Este miércoles a las 9.30 de la mañana, el presidente Javier Milei y la secretaria general Karina Milei convocaron a los legisladores de La Libertad Avanza a un encuentro en el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. La reunión se produce tras la renuncia del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y marca el inicio de una nueva etapa en la coordinación de la agenda del oficialismo.

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Según trascendió, el objetivo principal del cónclave es ordenar la estrategia legislativa que había quedado eclipsada por las causas judiciales que afectan al exvocero presidencial. Además, se buscará articular tareas entre los distintos bloques y el Poder Ejecutivo, considerando la reciente designación de Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete, quien ayer asumió oficialmente su cargo.

El encuentro fue impulsado por Karina Milei, quien activó sus contactos el domingo por la mañana para convocar a los legisladores y garantizar la presencia de los principales referentes del espacio. En las últimas horas se confirmó que Santilli también participará de la cita, tras suspender su viaje a la cumbre del Mercosur en Asunción, Paraguay.

No se trata de la primera convocatoria de estas características realizada por Karina Milei. Tras el triunfo electoral de octubre, había reunido a legisladores recién electos y a los que continuaban en sus cargos en la Casa Rosada para coordinar la agenda legislativa.

En paralelo, el Gobierno oficializó la creación de un grupo de WhatsApp destinado a agilizar la comunicación entre los principales referentes del bloque. Entre los participantes se encuentran Karina Milei, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y Patricia Bullrich, jefa de bloque en el Senado.

Entre los convocados al encuentro de hoy se destacan Diego Santilli, Ignacio Devitt, Eduardo “Lule” Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, quienes trabajarán junto a los legisladores para definir los lineamientos y prioridades de la agenda oficialista en el Congreso.