Anya Taylor-Joy podría regresar a Marvel para interpretar a Magik

El estudio busca integrar personajes del universo X-Men tras los cambios narrativos recientes, y evalúa el regreso de la actriz para evitar reintroducir el origen del personaje.

Hoy 10:50

El presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, estaría interesado en sumar nuevamente a Anya Taylor-Joy para que retome su papel como Magik dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU), en el marco de la incorporación progresiva de los X-Men tras los eventos recientes de la franquicia.

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Según trascendió, la estrategia de Marvel apunta a recuperar elementos destacados del antiguo universo de Fox, especialmente luego de la apertura narrativa generada por Deadpool & Wolverine. En ese contexto, el regreso de Taylor-Joy permitiría incorporar directamente al personaje sin necesidad de desarrollar nuevamente su historia de origen, posicionándola como una figura ya establecida dentro del universo.

El personaje de Magik, una mutante con habilidades sobrenaturales vinculadas a la dimensión de Limbo, es considerado uno de los favoritos entre los seguidores de los X-Men. La actriz interpretó este rol en la película The New Mutants, donde su desempeño fue bien recibido pese a las críticas generales hacia el filme.

Anya Taylor Joy interpretó a Magik en Nuevos Mutantes.

De acuerdo con versiones de la industria, Feige habría manifestado interés en reincorporar al personaje con la misma actriz, lo que también abriría la posibilidad de que los eventos de The New Mutants sean integrados al canon del MCU, en una línea similar a lo ocurrido con otras producciones retomadas por el estudio.

El posible regreso de Magik se enmarca en una etapa en la que los mutantes tendrán un rol central en las próximas producciones de Marvel. Desde el punto de vista estratégico, la compañía busca potenciar personajes con alto nivel de reconocimiento entre el público, especialmente ahora que posee los derechos cinematográficos de los X-Men.

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Además, la popularidad reciente del personaje en videojuegos como Marvel Rivals y Marvel Tokon: Fighting Souls refuerza su posicionamiento dentro del universo de la franquicia.

Hasta el momento, no hubo confirmación oficial por parte de Marvel Studios ni declaraciones públicas de Taylor-Joy o Feige. Sin embargo, las versiones indican que el estudio evalúa distintas opciones para incorporar a Magik en futuras producciones del MCU.

Anya Taylor-Joy