Bélgica y Senegal se juegan el pase a octavos en un atractivo cruce del Mundial 2026

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Se enfrentarán desde las 17 en el Seattle Stadium por los dieciseisavos de final. Ambos llegan con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo: seguir en carrera por la Copa del Mundo.
La fase eliminatoria del Mundial 2026 continúa con un duelo de alto voltaje entre Bélgica y Senegal, que se medirán este sábado desde las 17.00 en el Seattle Stadium por los dieciseisavos de final. El ganador avanzará a los octavos y dará un paso más en busca de la gloria mundialista.
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Bélgica llega a esta instancia tras finalizar en lo más alto del Grupo G. El seleccionado europeo comenzó su participación con dos empates frente a Egipto e Irán, pero reaccionó en el momento justo con una contundente goleada 5-1 sobre Nueva Zelanda en la última fecha. Ese resultado le permitió quedarse con el primer puesto y llegar con mayor confianza al inicio de los cruces mano a mano.
Por su parte, Senegal consiguió su clasificación de manera agónica como uno de los mejores terceros del torneo. Luego de una fase de grupos irregular, los africanos estaban obligados a ganar en la jornada final y respondieron con una aplastante victoria por 5-0 sobre Irak. Gracias a esa diferencia de gol, los Leones de Teranga lograron meterse en los dieciseisavos y ahora intentarán protagonizar una nueva sorpresa en una Copa del Mundo.
El conjunto dirigido por Rudi García apuesta a la jerarquía de futbolistas como Kevin De Bruyne, Jeremy Doku y Thibaut Courtois, mientras que Senegal buscará apoyarse en su intensidad física y orden táctico para complicar a uno de los seleccionados más talentosos del certamen.