La Liga Santiagueña confirmó el cronograma de la fecha 12 del Torneo Anual

La duodécima se disputará entre el viernes 3 y el lunes 6 de julio. Habrá encuentros en las zonas A y B.

Hoy 11:43

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de la fecha 12 del Torneo Anual, una jornada que tendrá partidos claves para la lucha por la clasificación en ambas zonas. La actividad comenzará el viernes con el duelo entre Mitre y Yanda FC, mientras que el grueso de la programación se desarrollará durante el domingo.

En la Zona A, el escolta Unión Santiago recibirá a Central Córdoba en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Además, Estudiantes será local frente a Comercio Central Unidos en uno de los clásicos atrapantes de la jornada.

Por la Zona B, Villa Unión enfrentará a Banfield de La Banda, en tanto que Instituto Deportivo Santiagose medirá con Agua y Energía en otro compromiso importante para las posiciones. El cierre de la fecha será el lunes con el choque entre Vélez de San Ramón y Sarmiento de La Banda. En esta zona quedará libre Central Argentino de La Banda.

Programa de la fecha 12

Viernes 3 de julio

Zona A

Mitre vs. Yanda FC

vs. Estadio: Predio de Entrenamiento N°2 CAM (La Banda)

Reserva: 13.00

Primera: 15.00

Condición: A puertas cerradas

Domingo 5 de julio

Zona A

Unión Santiago vs. Central Córdoba

vs. Estadio: Club Atlético Unión Santiago

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Estudiantes vs. Comercio Central Unidos

vs. Estadio: Club Atlético Estudiantes

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Zona B

Villa Unión (LB) vs. Banfield (LB)

vs. Estadio: Club Villa Unión La Banda

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Independiente de Fernández vs. Agua y Energía (LB)

vs. Estadio: Club Central Argentino La Banda

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Lunes 6 de julio

Zona B

Vélez de San Ramón vs. Sarmiento (LB)

vs. Estadio: Club Vélez de San Ramón

Reserva: 14.00

Primera: 16.00

Equipos libres