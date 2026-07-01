La Liga Santiagueña confirmó el cronograma de la fecha 12 del Torneo Anual

La duodécima se disputará entre el viernes 3 y el lunes 6 de julio. Habrá encuentros en las zonas A y B.
La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer el cronograma oficial de la fecha 12 del Torneo Anual, una jornada que tendrá partidos claves para la lucha por la clasificación en ambas zonas. La actividad comenzará el viernes con el duelo entre Mitre y Yanda FC, mientras que el grueso de la programación se desarrollará durante el domingo.
En la Zona A, el escolta Unión Santiago recibirá a Central Córdoba en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. Además, Estudiantes será local frente a Comercio Central Unidos en uno de los clásicos atrapantes de la jornada.
Por la Zona B, Villa Unión enfrentará a Banfield de La Banda, en tanto que Instituto Deportivo Santiagose medirá con Agua y Energía en otro compromiso importante para las posiciones. El cierre de la fecha será el lunes con el choque entre Vélez de San Ramón y Sarmiento de La Banda. En esta zona quedará libre Central Argentino de La Banda.
Zona A
Zona A
Zona B
Zona B