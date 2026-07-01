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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 13º
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Quimsa suma experiencia con el regreso de Nicolás Copello

La Fusión continúa armando su plantel para la temporada 2026/27 y confirmó el retorno del base santafesino, campeón con el club en la BCL Américas 2019/20 y el Súper 20 en el 2020.

Hoy 12:25

Quimsa sigue dando forma a su equipo para afrontar una exigente temporada 2026/27 y anunció el regreso de Nicolás Copello, quien volverá a vestir la camiseta fusionada después de cinco años. El experimentado base santafesino se convierte en la tercera confirmación del plantel que dirigirá Lucas Victoriano, luego de las continuidades de Federico Gallizzi y Juan Ignacio Solanas.

A sus 34 años, el armador de 1,94 metros retorna a Santiago del Estero tras una destacada campaña en Instituto de Córdoba, donde registró promedios de 11 puntos, 3,9 rebotes y 2,1 asistencias durante la temporada 2025/26. Su rendimiento fue uno de los aspectos más destacados del conjunto cordobés y ahora buscará aportar toda esa experiencia a la Fusión.

El primer ciclo de Copello en Quimsa se desarrolló entre 2019 y 2021, período en el que integró dos planteles históricos para la institución santiagueña. Fue parte de la conquista de la Basketball Champions League Américas 2019/20 y también del título del Torneo Súper 20 2020, logros que marcaron una etapa dorada para el club.

A lo largo de su carrera, el base construyó una extensa trayectoria en equipos como Boca Juniors, Rosario Central, Oberá Tenis Club, Sanjustino, Salta Basket, Libertad de Sunchales, Instituto de Córdoba y Minas Tênis Clube de Brasil. Ahora afrontará su segundo ciclo en Quimsa, con el objetivo de volver a ser protagonista en las competencias nacionales e internacionales.

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