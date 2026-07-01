Beccacece confirmó su salida de Ecuador tras la eliminación ante México en el Mundial 2026

El entrenador argentino anunció el final de su ciclo al frente de la Tri luego de la derrota 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final. “No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos”, expresó con visible emoción.

Hoy 13:06

La eliminación de Ecuador del Mundial 2026 significó también el final del ciclo de Sebastián Beccacece como entrenador del seleccionado sudamericano. Tras la derrota por 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final, el técnico argentino confirmó que no continuará al frente de la Tri y se despidió con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

Luego del encuentro disputado en Ciudad de México, Beccacece permaneció durante casi dos horas reunido con los futbolistas y los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol antes de brindar declaraciones a la prensa. Allí explicó que su vínculo contractual llegaba a su fin con la participación de Ecuador en la Copa del Mundo.

“Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan”, expresó el entrenador en diálogo con DSports.

A pesar de la tristeza por la eliminación, el ex técnico de Defensa y Justicia, Racing Club e Independiente destacó el trabajo realizado durante su gestión y valoró el crecimiento que tuvo el seleccionado ecuatoriano en los últimos años.

“Se mejoró lo del Mundial pasado, pero queríamos hacer algo más, pasar otra ronda y no lo pudimos hacer. Corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho. Lo que pasó en el vestuario fue conmovedor. Nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”, señaló.

El entrenador también resaltó el compromiso del plantel durante los dos años y medio de trabajo al frente de la selección y recordó la histórica victoria sobre Alemania en la fase de grupos, uno de los grandes hitos de la campaña ecuatoriana en Norteamérica.

“Con mucho debutante en el Mundial, con grandes resultados en las Eliminatorias y una fase de grupos increíble. Pero hoy el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”, analizó.

Sobre el cierre de su despedida, Beccacece aseguró que se marcha en paz y convencido de que el trabajo realizado dejará una base sólida para el futuro de la selección.

“Cuando llegamos había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando va a dar sus frutos. Estoy convencido. Me voy a sentir muy parte de eso y muy orgulloso. Estos chicos se lo merecen”, concluyó.

El ciclo de Sebastián Beccacece al frente de Ecuador finalizó con 24 partidos dirigidos, nueve victorias, 12 empates y apenas tres derrotas, además de una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Tri culminó en el segundo lugar, solamente por detrás de la Selección Argentina.