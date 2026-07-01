Beccacece confirmó su salida de Ecuador tras la eliminación ante México en el Mundial 2026

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Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 14º
Mundial 2026
76'
Inglaterra 1
RD Congo 1
1 / 07 / 2026
FINALIZADO
México 2
Ecuador 0
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 3
Suecia 0
FINALIZADO
17:00
Bélgica -
Senegal -
1 / 07 / 2026
21:00
Estados Unidos -
Bosnia Herzegovina -
1 / 07 / 2026
16:00
España -
Austria -
2 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 70'
Inglaterra
0 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Austria
3 - 1
Jordania
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
1 - 1
RD Congo
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
4 - 2
Croacia
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Ghana
1 - 0
Panamá
17 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Uzbekistán
1 - 3
Colombia
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
1 - 1
Sudáfrica
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
4 - 1
Bosnia Herzegovina
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Canadá
6 - 0
Qatar
18 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
México
1 - 0
Corea del Sur
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Estados Unidos
2 - 0
Australia
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 1
Marruecos
19 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Brasil
3 - 0
Haití
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
0 - 1
Paraguay
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Países Bajos
5 - 1
Suecia
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Alemania
2 - 1
Costa de Marfil
20 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
0 - 0
Curazao
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
0 - 4
Japón
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
España
4 - 0
Arabia Saudita
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Bélgica
0 - 0
Irán
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
2 - 2
Cabo Verde
21 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 3
Egipto
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argentina
2 - 0
Austria
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Francia
3 - 0
Irak
22 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
3 - 2
Senegal
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 2
Argelia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Portugal
5 - 0
Uzbekistán
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Inglaterra
0 - 0
Ghana
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 1
Croacia
23 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
1 - 0
RD Congo
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Suiza
2 - 1
Canadá
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo B
Bosnia Herzegovina
3 - 1
Qatar
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Marruecos
4 - 2
Haití
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo C
Escocia
0 - 3
Brasil
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Republica Checa
0 - 3
México
24 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo A
Sudáfrica
1 - 0
Corea del Sur
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Curazao
0 - 2
Costa de Marfil
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo E
Ecuador
2 - 1
Alemania
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Japón
1 - 1
Suecia
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo F
Túnez
1 - 3
Países Bajos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Turquía
3 - 2
Estados Unidos
25 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo D
Paraguay
0 - 0
Australia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Senegal
5 - 0
Irak
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo I
Noruega
1 - 4
Francia
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Cabo Verde
0 - 0
Arabia Saudita
26 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo H
Uruguay
0 - 1
España
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Egipto
1 - 1
Irán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo G
Nueva Zelanda
1 - 5
Bélgica
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Panamá
0 - 2
Inglaterra
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo L
Croacia
2 - 1
Ghana
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
Colombia
0 - 0
Portugal
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo K
RD Congo
3 - 1
Uzbekistán
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Argelia
3 - 3
Austria
27 / 06 / 2026 FINALIZADO Grupo J
Jordania
1 - 3
Argentina
28 / 06 / 2026 FINALIZADO
Sudáfrica
0 - 1
Canadá
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Brasil
2 - 1
Japón
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Alemania
1 - 1
Paraguay
29 / 06 / 2026 FINALIZADO
Países Bajos
1 - 1
Marruecos
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Costa de Marfil
1 - 2
Noruega
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
Francia
3 - 0
Suecia
30 / 06 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 0
Ecuador
1 / 07 / 2026 17:00
Bélgica
vs
Senegal
1 / 07 / 2026 21:00
Estados Unidos
vs
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 16:00
España
vs
Austria
2 / 07 / 2026 20:00
Portugal
vs
Croacia
3 / 07 / 2026 00:00
Suiza
vs
Argelia
3 / 07 / 2026 15:00
Australia
vs
Egipto
3 / 07 / 2026 19:00
Argentina
vs
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 22:30
Colombia
vs
Ghana
4 / 07 / 2026 14:00
Canadá
vs
Marruecos
4 / 07 / 2026 18:00
Paraguay
vs
Francia

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 México 2 2 0 0 4 0 4 6
2 Sudáfrica 2 1 1 0 2 1 1 4
3 Republica Checa 2 0 1 1 1 4 -3 1
4 Corea del Sur 2 0 0 2 0 2 -2 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Suiza 2 2 0 0 6 2 4 6
2 Canadá 2 1 0 1 7 2 5 3
3 Bosnia Herzegovina 2 1 0 1 4 5 -1 3
4 Qatar 2 0 0 2 1 9 -8 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 2 2 0 0 6 0 6 6
2 Marruecos 2 2 0 0 5 2 3 6
3 Escocia 2 0 0 2 0 4 -4 0
4 Haití 2 0 0 2 2 7 -5 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Paraguay 2 1 1 0 1 0 1 4
2 Estados Unidos 2 1 0 1 4 3 1 3
3 Turquía 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Australia 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Ecuador 2 1 1 0 2 1 1 4
2 Costa de Marfil 2 1 0 1 3 2 1 3
3 Alemania 2 1 0 1 3 3 0 3
4 Curazao 2 0 1 1 0 2 -2 1

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Países Bajos 2 2 0 0 8 2 6 6
2 Japón 2 1 1 0 5 1 4 4
3 Suecia 2 0 1 1 2 6 -4 1
4 Túnez 2 0 0 2 1 7 -6 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 2 1 1 0 5 1 4 4
2 Egipto 2 1 1 0 4 2 2 4
3 Irán 2 0 2 0 1 1 0 2
4 Nueva Zelanda 2 0 0 2 2 8 -6 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 España 2 2 0 0 5 0 5 6
2 Cabo Verde 2 0 2 0 2 2 0 2
3 Uruguay 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 Arabia Saudita 2 0 1 1 0 4 -4 1

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 2 2 0 0 7 1 6 6
2 Senegal 2 1 0 1 7 3 4 3
3 Noruega 2 1 0 1 4 6 -2 3
4 Irak 2 0 0 2 0 8 -8 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argentina 2 2 0 0 5 1 4 6
2 Argelia 2 1 1 0 5 4 1 4
3 Austria 3 1 1 1 6 6 0 4
4 Jordania 3 0 0 3 3 8 -5 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 3 2 1 0 4 1 3 7
2 Portugal 3 1 2 0 6 1 5 5
3 RD Congo 3 1 1 1 4 3 1 4
4 Uzbekistán 3 0 0 3 2 11 -9 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Inglaterra 3 2 1 0 6 2 4 7
2 Croacia 3 2 0 1 5 5 0 6
3 Ghana 3 1 1 1 2 2 0 4
4 Panamá 3 0 0 3 0 4 -4 0
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Somos Deporte

Beccacece confirmó su salida de Ecuador tras la eliminación ante México en el Mundial 2026

El entrenador argentino anunció el final de su ciclo al frente de la Tri luego de la derrota 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final. “No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos”, expresó con visible emoción.

Hoy 13:06

La eliminación de Ecuador del Mundial 2026 significó también el final del ciclo de Sebastián Beccacece como entrenador del seleccionado sudamericano. Tras la derrota por 2-0 frente a México en los dieciseisavos de final, el técnico argentino confirmó que no continuará al frente de la Tri y se despidió con un mensaje cargado de emoción y agradecimiento.

Luego del encuentro disputado en Ciudad de México, Beccacece permaneció durante casi dos horas reunido con los futbolistas y los dirigentes de la Federación Ecuatoriana de Fútbol antes de brindar declaraciones a la prensa. Allí explicó que su vínculo contractual llegaba a su fin con la participación de Ecuador en la Copa del Mundo.

“Nuestro contrato finalizaba cuando terminaba el Mundial, y el Mundial finalizó hoy para nosotros. No pudimos cumplir con las hazañas que prometimos, de hacer nuestro mejor Mundial. Fue muy doloroso no conseguirlo con este grupo tan unido. No es lo que habíamos imaginado, me hubiese gustado seguir con un partido más. Los resultados son los que mandan”, expresó el entrenador en diálogo con DSports.

A pesar de la tristeza por la eliminación, el ex técnico de Defensa y Justicia, Racing Club e Independiente destacó el trabajo realizado durante su gestión y valoró el crecimiento que tuvo el seleccionado ecuatoriano en los últimos años.

“Se mejoró lo del Mundial pasado, pero queríamos hacer algo más, pasar otra ronda y no lo pudimos hacer. Corresponde retirarnos de un lugar que queremos mucho. Lo que pasó en el vestuario fue conmovedor. Nos llevamos respeto y admiración, y eso alivia un poco el dolor de no darle una alegría al pueblo ecuatoriano”, señaló.

El entrenador también resaltó el compromiso del plantel durante los dos años y medio de trabajo al frente de la selección y recordó la histórica victoria sobre Alemania en la fase de grupos, uno de los grandes hitos de la campaña ecuatoriana en Norteamérica.

“Con mucho debutante en el Mundial, con grandes resultados en las Eliminatorias y una fase de grupos increíble. Pero hoy el primer tiempo no estuvo a la altura de lo que fue el proceso y eso hace que nos tengamos que ir con esta tristeza. Perdimos bien. Un mal día arruina un proceso extraordinario”, analizó.

Sobre el cierre de su despedida, Beccacece aseguró que se marcha en paz y convencido de que el trabajo realizado dejará una base sólida para el futuro de la selección.

“Cuando llegamos había negatividad sobre la presencia en el Mundial. Todo lo que se fue generando y despertando va a dar sus frutos. Estoy convencido. Me voy a sentir muy parte de eso y muy orgulloso. Estos chicos se lo merecen”, concluyó.

El ciclo de Sebastián Beccacece al frente de Ecuador finalizó con 24 partidos dirigidos, nueve victorias, 12 empates y apenas tres derrotas, además de una destacada campaña en las Eliminatorias Sudamericanas, donde la Tri culminó en el segundo lugar, solamente por detrás de la Selección Argentina.

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