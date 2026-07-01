Trump afirmó que las negociaciones con Irán por la desnuclearización "avanzan muy bien"

El presidente de Estados Unidos aseguró que las conversaciones indirectas en Doha muestran avances, mientras ambos países buscan formalizar un acuerdo tras el fin de las hostilidades.

Hoy 13:47

El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró el miércoles que las conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos en Doha avanzan “muy bien”, en momentos en que ambas partes buscan formalizar un acuerdo tentativo alcanzado tras el fin de las hostilidades.

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“La desnuclearización de Irán avanza bien. Han tenido reuniones muy buenas y ya veremos”, dijo Trump a los periodistas mientras se preparaba para abordar su nuevo avión Air Force One, regalado por Qatar, en un viaje hacia Dakota del Norte.

“Los golpeamos muy fuerte”, agregó el mandatario, aunque insistió en que las negociaciones avanzan “muy bien”.

Conversaciones técnicas en Doha

Funcionarios estadounidenses e iraníes mantienen conversaciones indirectas de nivel técnico en Doha, a través de mediadores de Qatar y Pakistán, según una fuente diplomática con conocimiento de las conversaciones citada por CNN.

El enviado especial estadounidense Steve Witkoff y el yerno del presidente Trump, Jared Kushner, quienes no participan directamente de las conversaciones, se reunieron el martes con el primer ministro de Qatar para preparar el terreno de cara a las negociaciones indirectas del miércoles.

Horas antes, el viceministro de Relaciones Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi, se reunió con el primer ministro catarí, jeque Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani, quien actúa como mediador, para discutir la formalización del acuerdo tentativo entre Irán y Estados Unidos. Posteriormente se realizó una sesión trilateral con mediadores paquistaníes.

Qatar informó además que las conversaciones técnicas entre Irán y Estados Unidos continúan, aunque por el momento no hay encuentros de alto nivel entre ambas partes.

En paralelo, y pese al acuerdo negociado por Washington entre Israel y Líbano firmado el viernes, el ejército israelí atacó a un operativo de Hezbollah en la zona de Manzala, en el sur del Líbano, cerca de la “zona de seguridad” donde fuerzas israelíes seguían operando el martes.

En el plano económico, Omán entregó recientemente una propuesta a Estados Unidos y otros aliados para que las compañías navieras paguen tarifas de servicio por el uso del Estrecho de Ormuz, mientras que medios estatales iraníes reportaron que un buque portacontenedores extranjero encalló tras no utilizar la ruta aprobada por Teherán a través del estrecho. El tráfico general en la vía navegable se mantiene estable, aunque muy por debajo de los niveles previos a la guerra.

Un acuerdo con cinco condiciones pendientes

El avance de las negociaciones se da en un contexto en el que Teherán condicionó la implementación plena del pacto a cinco puntos específicos. El negociador jefe iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf —una de las figuras con mayor peso político tras la muerte del líder supremo Ali Khamenei en un ataque aéreo estadounidense-israelí al inicio de la guerra— señaló los artículos 1, 4, 5, 10 y 11 del acuerdo como prioritarios.

Entre los puntos más sensibles figura el retiro israelí del sur del Líbano, exigido por Irán como condición para un acuerdo definitivo, algo que Israel rechaza hasta que Hezbollah sea desarmado. En ese sentido, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, declaró el miércoles que su ejército permanecerá “indefinidamente” en las llamadas “zonas de seguridad” establecidas en Líbano, Siria y la Franja de Gaza.

También persisten diferencias sobre el levantamiento pleno del bloqueo naval estadounidense y la restitución del tráfico marítimo por Ormuz a niveles previos a la guerra.

En materia económica, Washington ya emitió una exención de 60 días que permite a Irán producir y vender crudo, petroquímicos y derivados del petróleo en dólares. Más incierto sigue el destino de los fondos iraníes congelados: Ghalibaf afirmó que unos 12.000 millones de dólares de los 24.000 millones bloqueados serían liberados, aunque funcionarios estadounidenses habían señalado previamente que no se liberarían fondos hasta que Irán cumpla con sus compromisos. Qatar indicó que cualquier liberación de esos activos requerirá un acuerdo directo entre ambas partes.