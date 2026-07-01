Inglaterra reaccionó a tiempo, venció a RD Congo y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026

Los Tres Leones tuvieron que trabajar más de la cuenta para derrotar 2 a 1 al seleccionado africano en el Atlanta Stadium por los dieciseisavos de final. Harry Kane marcó un doblete para revertir el resultado y sellar la clasificación. En la próxima ronda se medirá con México.

Hoy 15:05

Inglaterra sufrió, estuvo contra las cuerdas durante gran parte del encuentro, pero terminó imponiendo su jerarquía para derrotar por 2 a 1 a RD Congo en el Atlanta Stadium y avanzar a los octavos de final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Thomas Tuchel comenzó en desventaja y recién en el tramo final logró dar vuelta la historia gracias a un doblete de Harry Kane.

La sorpresa llegó muy temprano en el partido. A los 7 minutos, Brian Cipenga aprovechó una rápida contra y sacó un remate al primer palo que sorprendió a Jordan Pickford, quien tuvo una floja respuesta y no pudo evitar el 1-0 para el conjunto africano.

Con la ventaja en el marcador, RD Congo se replegó y apostó a lastimar de contragolpe, mientras que Inglaterra monopolizaba la posesión de la pelota sin encontrar los caminos para vulnerar la defensa rival. La ocasión más clara llegó a los 29 minutos, cuando Jude Bellingham conectó un cabezazo que encontró una espectacular respuesta del arquero Mpasi.

Cinco minutos después, los europeos estuvieron otra vez cerca del empate. Marcus Rashford definió con destino de gol, pero Wan-Bissaka apareció sobre la línea para salvar a su selección y mantener la ventaja congoleña.

Antes del descanso, los africanos pudieron ampliar diferencias. A los 42 minutos, Wissa quedó debajo del arco tras un centro preciso, pero su remate se estrelló en el palo y dejó con vida a Inglaterra.

En el complemento, los ingleses intensificaron la presión y volvieron a encontrarse con la figura de Mpasi, quien a los 8 minutos realizó una notable atajada ante otro intento de Bellingham.

La insistencia tuvo premio a los 30 minutos. Luego de una jugada colectiva, Harry Kane apareció en el área para establecer el empate y devolverle la tranquilidad al conjunto europeo.

Cuando parecía que el encuentro se encaminaba hacia el tiempo suplementario, Inglaterra encontró la diferencia definitiva. A los 42 minutos, nuevamente Kane recibió en el área y sacó un remate espectacular que se clavó en el ángulo para decretar el 2 a 1 y desatar el festejo inglés.

Con más sufrimiento del esperado, Inglaterra logró superar a una combativa RD Congo y selló su clasificación a los octavos de final, donde se enfrentará a México, que viene de eliminar a Ecuador. El equipo de Thomas Tuchel avanzó de ronda, aunque dejó algunas dudas en su funcionamiento y deberá elevar su nivel para seguir soñando con la conquista del título mundial.