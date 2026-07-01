La Escuela Municipal N° 1 llevó adelante el proyecto “El Circo en la Escuela”

La propuesta se desarrolló con el acompañamiento del municipio, y buscó acercar una experiencia recreativa y educativa a los estudiantes.

Hoy 16:02

Con el acompañamiento de la gestión del intendente Ing. Roger Elías Nediani, la Escuela Municipal N° 1 “Ada Nilda Alderete” del barrio Avenida, desarrolló con éxito el proyecto “El Circo en la Escuela”, una propuesta educativa que permitió a los alumnos disfrutar de una jornada de integración y diversión dentro del ámbito escolar.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Al respecto, la directora de la institución, Karina Burgos, explicó que la iniciativa surgió con el propósito de acercar esta experiencia a los niños, teniendo en cuenta que para muchas familias resulta difícil trasladarse o afrontar el costo de asistir a un espectáculo circense.

“Este proyecto se concretó gracias a la colaboración del señor intendente Roger Elías Nediani y al acompañamiento de la secretaria de Gobierno, Victoria Torres, quienes hicieron posible que el circo llegara a nuestra escuela. De esta manera, los niños pudieron disfrutar de esta experiencia en un espacio de contención y aprendizaje”, expresó.

Asimismo, destacó que la actividad formó parte del proyecto pedagógico de la institución, ya que permitió trabajar valores fundamentales como el respeto, la solidaridad y el compañerismo. Además, señaló que las vivencias compartidas durante la jornada servirán como punto de partida para continuar desarrollando contenidos y actividades en las aulas.

Desde la Municipalidad de La Banda se continúa promoviendo iniciativas que fortalecen la educación, la creatividad y el desarrollo integral de los niños, generando espacios de inclusión, aprendizaje y recreación para toda la comunidad educativa.