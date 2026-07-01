El dólar volvió a subir por tercer día seguido y quedó a un paso de su máximo histórico

El mayorista avanzó por tercera rueda consecutiva hasta los $1.489, impulsado por una fuerte demanda y una menor liquidación de divisas del sector agroexportador. También subieron el dólar blue y las cotizaciones financieras.

Hoy 16:24

Por tercera rueda consecutiva el mercado mayorista negoció con muy alto monto de operaciones por encima de los USD 800 millones, volumen que a la vez coincidió con una suba del dólar, reflejo de una demanda que continúa muy activa.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El dólar mayorista ganó siete pesos o 0,5% en el día, a $1.489, muy cerca del récord nominal de $1.492 del 24 de octubre del año pasado. En 2026 el dólar comercial sostiene una suba de 34 pesos o 2,3 por ciento. El volumen operado en el segmento de contado alcanzó 823,9 millones de dólares.

“En los tres primeros días de esta semana el tipo de cambio mayorista subió 12 pesos, algo por debajo del aumento de 18 pesos registrado en idéntico lapso de la semana anterior”, comentó Gustavo Quintana, agente de PR Corredores de Cambio.

El Banco Central estableció un techo para su régimen de bandas cambiarias en los $1.808,13, cifra que dejó al dólar mayorista a 319,13 pesos o 21,4% de ese límite teórico para la flotación.

Ignacio Morales, Chief Investments Officer, de Wise Capital, consideró que “el mercado descarta una devaluación brusca. Se atribuye la suba a una menor liquidación del agro y a un contexto global adverso para los países emergentes. La City descarta un cambio drástico de régimen cambiario en el corto plazo, sin embargo, prevé un sendero de mayor dinamismo para la cotización de la divisa en el inicio del segundo semestre. La principal preocupación se traslada ahora al impacto real que esta aceleración cambiaria tendrá sobre la inflación y la estructura de precios internos durante las próximas semanas”.

“El dólar mayorista extiende su gradual deslizamiento, en esta ocasión hasta cerca de los $1.485, dentro de un contexto que evidencia una menor oferta de divisas. Dicho panorama era anticipado por los operadores no sólo por la estacionalidad, sino también por la mayor retención del campo a la espera de mejores condiciones, y más allá de la desaceleración en el ritmo resulta positivo que el BCRA continúe las compras en busca de seguir mejorando las reservas”, explicó Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

En sintonía con el mayorista, el dólar al público subió diez pesos o 0,7%, a $1.510 para la venta en el Banco Nación, mientras que el dólar blue subió también diez pesos a 1.525 pesos

También operaron al alza los dólares financieros, con un “contado con liquidación” que tocaba los $1.577 (+0,7%), un máximo desde e 22 de octubre.

“Los dólares financieros volvieron a subir, mientras el BCRA incrementó sus compras y el interés abierto en futuros registró un fuerte avance, con la deuda en pesos al alza y las acciones bajo presión”, indicaron desde Cohen Aliados Financieros.

Fuerte volumen en dólar futuro

En el mercado de dólar futuro se efectuaron negocios en pesos por el equivalente a relevantes USD 1.700 millones, con cotizaciones a la baja en los contratos a plazo más corto y otros con mínima alza a partir de diciembre.

La postura para fin de julio, que concentró el volumen operado, bajó tres pesos o 0,2%, a $1.507, tendencia inversa a la de la rueda mayorista que reflejaría la intervención del Banco Central con ventas de contratos para contener este precio de referencia. Para fin de julio la banda superior del régimen oficial quedará en los $1.844,85, en función a la actualización por el 2,1% de inflación de mayo, a 337,85 pesos o 22,4% del valor del contrato en A3 Mercados.

Max Capital subrayó que “el aumento del interés abierto en futuros y del volumen operado en instrumentos dollar-linked sugiere que las condiciones del mercado cambiario continúan inestables". Justamente, dicho volumen elevado en los instrumentos de deuda atados al dólar sugiere ventas oficiales en este mercado para disipar expectativas de devaluación.

“El carry trade es una de las estrategias de inversión que más discusiones suscita entre expertos y analistas. Aun cuando puede generar ganancias para un perfil específico de operadores, para la gran mayoría implica grandes cuotas de riesgo: el impacto que la reciente subida del dólar generó en esta apuesta es una prueba irrefutable. Se trata de un método que requiere precisión quirúrgica y una alta capacidad especulativa, empresa más que compleja en un país inestable como la Argentina”, afirmó el economista Marcos Victorica, CEO de BAS Storage.

Según datos de las cámaras Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y Centro Exportador de Cereales (CEC), en junio, las empresas del complejo oleaginoso y del sector exportador de granos liquidaron un total de USD 3.007 millones, lo que representa una caída de 18% respecto del mismo mes de 2025 y un aumento de 12% frente a mayo.

“En el acumulado del año, las liquidaciones muestran una baja de 13%, pese a las expectativas de una cosecha mayor, lo que sugiere cierto retraso en las ventas, a la espera de mejores precios internacionales por parte de los productores”, acotó Max Capital.