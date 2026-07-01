Lograron recuperar una moto robada tras ser ofrecida mediante un aviso de Facebook

Una mujer de 37 años decidió colaborar con la Justicia y entregó voluntariamente un motovehículo sustraído que pertenecía supuestamente a su hijo.

Hoy 19:02

Una mujer de apellido Catán, de 37 años, entregó voluntariamente a la policía de La Banda un motovehículo Honda Biz, color verde y dominio 185-CDU, que había sido sustraído y estaba vinculado a su hijo, según informaron fuentes oficiales.

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El hecho se registró este martes 1 de julio, alrededor de las 14.30 horas, en el barrio San Fernando, de la ciudad de La Banda. El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Centro, en el marco de las investigaciones de una causa por el robo de una moto, con intervención del Ministerio Público Fiscal a cargo de la Dra. Eugenia Callegaris.

Según detallaron los investigadores, el rodado fue ofrecido mediante redes sociales por un perfil identificado como “Pablitoh Giménez (Chicho)”, presuntamente vinculado al hijo de la mujer. Tras recibir un video que confirmaba que se trataba de la moto denunciada como robada, la madre decidió entregarla voluntariamente.

El motovehículo fue secuestrado de manera preventiva y trasladado al Área de Investigaciones, donde permanecerá resguardado hasta nuevas directivas de la fiscalía.

El gesto de Catán permitió dar un paso clave en la causa y refleja la importancia de la colaboración familiar y ciudadana en los operativos de recuperación de bienes sustraídos.