Animales del zoológico de Guadalajara predicen el Mundial 2026

En el zoológico de Guadalajara, animales como elefantas y gorilas participan en una dinámica de predicción para el Mundial 2026, promoviendo el bienestar animal y el enriquecimiento mental.

Hoy 19:01

A pocos días del inicio del Mundial 2026, el zoológico de Guadalajara, en México, ha incorporado a sus animales en una singular dinámica de predicción, evocando la famosa figura del pulpo Paul.

Entre los participantes se encuentran elefantas, gorilas, una puma y jirafas, quienes realizaron ejercicios diseñados para anticipar los resultados de algunos partidos del mundial, combinando diversión y bienestar animal.

La actividad más destacada involucró a dos elefantas que interactuaron en una cancha improvisada, donde se dispusieron arcos, una pelota y banderas de México y Sudáfrica, junto con pasto como incentivo.

Las elefantas rápidamente se dirigieron hacia la bandera mexicana, consumiendo el pasto cercano, lo que fue interpretado como una predicción de victoria para la selección anfitriona en el partido inaugural contra Sudáfrica.

Uno de los momentos culminantes tuvo lugar cuando una de las elefantas derribó el arco sudafricano, lo que fue considerado por los asistentes como una confirmación de su vaticinio.

Este tipo de dinámicas no solo son entretenidas, sino que también constituyen una forma de enriquecimiento ambiental, según lo indicado por el veterinario zootecnista Iván Reynoso, quien explicó que el objetivo es estimular el comportamiento natural de los animales.

Asimismo, otros animales como Chenchi y Faustina, dos gorilas, participaron eligiendo entre piñatas representando a España y Uruguay, mientras que una puma optó por simbolizar a Corea del Sur frente a República Checa.

Finalmente, un grupo de jirafas pronosticó la victoria de la República Democrática del Congo sobre Colombia, demostrando su participación activa en esta propuesta innovadora.