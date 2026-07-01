Villarruel fue a Comodoro Py por una audiencia contra Javier Negre, pero el periodista no se presentó

La vicepresidenta había sido citada en el marco de una causa por calumnias e injurias contra el dueño de La Derecha Diario. La audiencia no se concretó y el juez Casanello deberá definir los próximos pasos del proceso.

Hoy 19:43

La vicepresidenta Victoria Villarruel se presentó este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para participar de una audiencia de conciliación en el marco de una demanda por calumnias e injurias contra el periodista y empresario mediático Javier Negre, dueño del portal La Derecha Diario.

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Sin embargo, el encuentro judicial no llegó a realizarse debido a la ausencia del denunciado. Villarruel arribó cerca de las 11 de la mañana, acompañada por su custodia, y aguardó en el cuarto piso del edificio judicial, donde estaba prevista la audiencia.

El juez federal Sebastián Casanello, a cargo de la causa, deberá ahora resolver si fija una nueva fecha de conciliación o si avanza con el expediente por otra vía procesal.

La denuncia se originó a partir de una publicación realizada por Negre en la red social X el año pasado, en la que calificó a Villarruel como “traidora y golpista” en el marco de las tensiones políticas dentro del oficialismo, luego de una sesión del Senado en la que se aprobaron proyectos rechazados por el Poder Ejecutivo, entre ellos la emergencia en discapacidad.

En su momento, Negre respondió a la acusación asegurando que se defendería “con uñas y dientes” y cuestionó la denuncia al sostener que no lo “amordazaría”. Actualmente reside en Estados Unidos, donde conduce medios alineados con el espacio político del trumpismo.

No es el primer conflicto judicial de la vicepresidenta con periodistas y dirigentes políticos. Villarruel también había impulsado denuncias similares contra Eduardo Feinmann, Pablo Rossi y el diputado Luis Petri, en causas que fueron rechazadas o archivadas por la Justicia al considerar que se trataba de expresiones amparadas por la libertad de expresión.

El caso se inscribe en una serie de presentaciones judiciales que reflejan la creciente tensión política entre la vicepresidenta y distintos actores del oficialismo y el periodismo, con eje en el alcance de los límites entre la crítica pública y las expresiones consideradas injuriosas.