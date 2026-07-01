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SANTIAGO DEL ESTERO | 01 JUL 2026 | 14º
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Somos Deporte

Cuándo juega la Selección argentina de básquet ante Uruguay y Panamá

La Albiceleste llega a esta ventana con un récord de tres victorias y una derrota, ubicándose en el segundo lugar del Grupo D.

Hoy 20:35
Selección argentina de básquet

La Selección argentina de básquet ya tiene todo listo para afrontar una nueva doble jornada de las Eliminatorias FIBA. Tras varios días de entrenamientos entre Zárate y Buenos Aires, el entrenador Pablo Prigioni confirmó la nómina de jugadores que viajarán para enfrentar a Uruguay y Panamá en el cierre de la primera fase de la competencia.

Entre las novedades, Lee Aaliya quedó desafectado debido a una lesión muscular, mientras que Agustín Cáffaro y Alex Negrete también formaron parte de los entrenamientos, pero finalmente no integrarán la delegación que disputará los encuentros.

La Albiceleste llega a esta ventana con un récord de tres victorias y una derrota, ubicándose en el segundo lugar del Grupo D, detrás de Uruguay, que lidera con marca perfecta de 4-0. Más atrás aparecen Panamá con 1-3 y Cuba, que aún no logró triunfos.

Cuándo juega Argentina

Uruguay vs. Argentina

Jueves 2 de julio
Hora: 22.10
Estadio: Montevideo

Panamá vs. Argentina

Domingo 5 de julio
Hora: 21.10
Estadio: Ciudad de Panamá

Dónde ver los partidos

Los dos encuentros podrán seguirse en vivo por:

  • TyC Sports 2
  • DSports

Los convocados de Pablo Prigioni

  • Francisco Cáffaro
  • Juan Ignacio Marcos
  • Facundo Campazzo
  • Nicolás Laprovíttola
  • Nicolás Brussino
  • Gonzalo Corbalán
  • José Vildoza
  • Leandro Bolmaro
  • Gabriel Deck
  • Dylan Bordón
  • Leonardo Lema
  • Gonzalo Bressan
  • Juan Fernández
  • Juan Pablo Vaulet

El cuerpo técnico

  • Entrenador: Pablo Prigioni
  • Asistente: Nicolás Casalánguida
  • Asistente: Herman Mandole
  • Asistente: Pablo Favarel
  • Asistente: Pablo Albertinazzi
  • Preparador físico: Cristian Lambrecht
  • Kinesiólogos: Paulo Maccari y Leandro Amigo
  • Médico: Mariano D'Elía
  • Utilero: Facundo Vartanian
  • Jefe de equipo: Hernán Tettamanti

La ventana marcará el cierre de la primera fase de clasificación. Luego, en agosto, los tres mejores equipos del Grupo D se unirán a los tres clasificados del Grupo B, donde actualmente lidera Canadá, seguido por Jamaica, Puerto Rico y Bahamas.

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