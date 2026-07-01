Cuándo juega la Selección argentina de básquet ante Uruguay y Panamá

La Albiceleste llega a esta ventana con un récord de tres victorias y una derrota, ubicándose en el segundo lugar del Grupo D.
La Selección argentina de básquet ya tiene todo listo para afrontar una nueva doble jornada de las Eliminatorias FIBA. Tras varios días de entrenamientos entre Zárate y Buenos Aires, el entrenador Pablo Prigioni confirmó la nómina de jugadores que viajarán para enfrentar a Uruguay y Panamá en el cierre de la primera fase de la competencia.
Entre las novedades, Lee Aaliya quedó desafectado debido a una lesión muscular, mientras que Agustín Cáffaro y Alex Negrete también formaron parte de los entrenamientos, pero finalmente no integrarán la delegación que disputará los encuentros.
La Albiceleste llega a esta ventana con un récord de tres victorias y una derrota, ubicándose en el segundo lugar del Grupo D, detrás de Uruguay, que lidera con marca perfecta de 4-0. Más atrás aparecen Panamá con 1-3 y Cuba, que aún no logró triunfos.
Jueves 2 de julio
Hora: 22.10
Estadio: Montevideo
Domingo 5 de julio
Hora: 21.10
Estadio: Ciudad de Panamá
Los dos encuentros podrán seguirse en vivo por:
La ventana marcará el cierre de la primera fase de clasificación. Luego, en agosto, los tres mejores equipos del Grupo D se unirán a los tres clasificados del Grupo B, donde actualmente lidera Canadá, seguido por Jamaica, Puerto Rico y Bahamas.