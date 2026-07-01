Cuándo juega la Selección argentina de básquet ante Uruguay y Panamá

La Albiceleste llega a esta ventana con un récord de tres victorias y una derrota, ubicándose en el segundo lugar del Grupo D.

Hoy 20:35

La Selección argentina de básquet ya tiene todo listo para afrontar una nueva doble jornada de las Eliminatorias FIBA. Tras varios días de entrenamientos entre Zárate y Buenos Aires, el entrenador Pablo Prigioni confirmó la nómina de jugadores que viajarán para enfrentar a Uruguay y Panamá en el cierre de la primera fase de la competencia.

Entre las novedades, Lee Aaliya quedó desafectado debido a una lesión muscular, mientras que Agustín Cáffaro y Alex Negrete también formaron parte de los entrenamientos, pero finalmente no integrarán la delegación que disputará los encuentros.

La Albiceleste llega a esta ventana con un récord de tres victorias y una derrota, ubicándose en el segundo lugar del Grupo D, detrás de Uruguay, que lidera con marca perfecta de 4-0. Más atrás aparecen Panamá con 1-3 y Cuba, que aún no logró triunfos.

Cuándo juega Argentina

Uruguay vs. Argentina

Jueves 2 de julio

Hora: 22.10

Estadio: Montevideo

Panamá vs. Argentina

Domingo 5 de julio

Hora: 21.10

Estadio: Ciudad de Panamá

Dónde ver los partidos

Los dos encuentros podrán seguirse en vivo por:

TyC Sports 2

DSports

Los convocados de Pablo Prigioni

Francisco Cáffaro

Juan Ignacio Marcos

Facundo Campazzo

Nicolás Laprovíttola

Nicolás Brussino

Gonzalo Corbalán

José Vildoza

Leandro Bolmaro

Gabriel Deck

Dylan Bordón

Leonardo Lema

Gonzalo Bressan

Juan Fernández

Juan Pablo Vaulet

El cuerpo técnico

Entrenador: Pablo Prigioni

Asistente: Nicolás Casalánguida

Asistente: Herman Mandole

Asistente: Pablo Favarel

Asistente: Pablo Albertinazzi

Preparador físico: Cristian Lambrecht

Kinesiólogos: Paulo Maccari y Leandro Amigo

y Médico: Mariano D'Elía

Utilero: Facundo Vartanian

Jefe de equipo: Hernán Tettamanti

La ventana marcará el cierre de la primera fase de clasificación. Luego, en agosto, los tres mejores equipos del Grupo D se unirán a los tres clasificados del Grupo B, donde actualmente lidera Canadá, seguido por Jamaica, Puerto Rico y Bahamas.