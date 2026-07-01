La formación que pondría Scaloni para enfrentar a Cabo Verde en los 16avos de final

La Selección Argentina completó una nueva práctica en Kansas City y el DT ya tiene prácticamente definido el equipo para el cruce mundialista.

Hoy 21:12

La Selección Argentina continúa ultimando detalles de cara al encuentro frente a Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026, que se disputará este viernes en el Hard Rock Stadium de Miami. Tras el último entrenamiento en Kansas City, el entrenador Lionel Scaloni comenzó a despejar las dudas y todo indica que solo resta definir un puesto en la formación inicial.

El cuerpo técnico aprovechó la tranquilidad de la concentración para profundizar los trabajos tácticos, con el objetivo de mantener el equilibrio del equipo y evitar sorpresas frente a un rival que llegó a esta instancia apoyado en su solidez defensiva y que ya demostró que puede complicar a selecciones de mayor jerarquía.

Una de las principales novedades pasa por la recuperación de Cristian Romero. El defensor completó su tercer entrenamiento consecutivo a la par de sus compañeros y respondió de buena manera tras las molestias que arrastraba en su rodilla derecha. De no surgir inconvenientes, el zaguero surgido en Belgrano volverá a conformar la dupla central junto a Lisandro Martínez.

En ataque, aunque Julián Álvarez mostró una evolución favorable en los últimos días, todo indica que Lautaro Martínez mantendrá su lugar entre los titulares. El delantero del Inter atraviesa un gran momento y fue una de las piezas más importantes del equipo durante la fase de grupos.

La principal incógnita aparece en el lateral izquierdo. Facundo Medina, quien aprovechó la lesión de Nicolás Tagliafico, dejó una muy buena imagen en sus presentaciones y hoy parece correr con una leve ventaja sobre el experimentado defensor. Sin embargo, la decisión final será tomada por Scaloni luego de la última práctica que el plantel realizará en Miami.

Con este panorama, la probable formación de la Selección Argentina para enfrentar a Cabo Verde sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

Luego de finalizar la fase de grupos con puntaje ideal, la Albiceleste buscará dar un nuevo paso en su defensa del título mundial y meterse entre los 16 mejores equipos del certamen.