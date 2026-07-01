UCSE y ASICANA acercan oportunidades de formación e intercambio a la comunidad universitaria

ASICANA cuenta con un stand en el hall central de la universidad durante toda la semana, que funcionará como un espacio de acercamiento para estudiantes, docentes, personal y egresados interesados en conocer las propuestas disponibles.

Hoy 21:46

Tras la firma del convenio entre la Universidad Católica de Santiago del Estero (UCSE) y ASICANA, esta semana la institución educativa de idiomas instaló un stand informativo en el hall central de la universidad, con el objetivo de acercar a la comunidad universitaria las oportunidades de formación, becas e intercambio que ofrece este acuerdo.

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Desde ASICANA, su directora Katherine Carabajal explicó que el convenio persigue dos objetivos principales: difundir los programas de intercambio y estudio disponibles, y promover el aprendizaje del inglés como una herramienta clave para el desarrollo académico y profesional.

“La UCSE firmó un convenio con ASICANA que tiene dos objetivos principales. El primero es acercar a los alumnos toda la información sobre programas de intercambio y estudio que pueden hacer”, señaló durante la entrevista.

Además, destacó que la institución cuenta con una oficina de EducationUSA, destinada a asesorar a quienes deseen estudiar en Estados Unidos. En ese sentido, remarcó que contar con un buen nivel de inglés resulta fundamental para acceder a muchas de estas oportunidades.

“Para acceder a todas esas oportunidades necesitan un buen nivel de inglés, más allá del inglés técnico que reciben en sus carreras. Para muchas oportunidades laborales el inglés abre puertas de trabajo”, afirmó Carabajal.

Gracias al convenio, los cursos de inglés podrán realizarse en la propia universidad, con condiciones preferenciales para estudiantes, docentes, personal y egresados de la UCSE.

“Ofrecemos cursos en la universidad, no tienen que ir a otro lado, con precios especiales para los alumnos, profesores, gente que trabaja en la universidad e incluso egresados de la UCSE”, explicó.

Asimismo, indicó que las clases están destinadas a personas de todos los niveles, tanto para quienes comienzan desde cero como para quienes ya cuentan con conocimientos previos del idioma. Para ello, se realizará una nivelación inicial que permitirá ubicar a cada interesado en el curso correspondiente.

Respecto de los programas internacionales, desde ASICANA destacaron que el contacto permanente con la institución permite conocer en tiempo real las convocatorias a becas e intercambios impulsadas por la Embajada de Estados Unidos.

“Hay muchos programas de intercambio, el beneficio de estar en contacto constante con ASICANA es enterarse en el momento cuando se abren esas oportunidades”, señaló Carabajal.

En esa línea, agregó: “Queremos que los chicos de Santiago tengan la oportunidad que merecen de participar”.

Quienes deseen obtener más información o inscribirse pueden acercarse durante esta semana al stand ubicado en el hall central de la UCSE, o ingresar a la página oficial asicana.org.ar.