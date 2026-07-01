Fuentes y Benavente encendieron las luces del microcentro por el aniversario

La iluminación especial fue encendida en plaza Libertad, el edificio municipal y las peatonales, en el marco de las actividades previstas por el nuevo aniversario de la “Madre de Ciudades”.

Hoy 22:39

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, y el secretario de Coordinación de Gabinete, Mario Benavente, encabezaron el encendido de las luces ornamentales del microcentro, dando inicio a una de las propuestas que acompañará las celebraciones por el mes aniversario de la ciudad.

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La actividad se desarrolló en la esquina de Libertad y 24 de Septiembre, junto a comerciantes y vecinos que participaron del momento en que quedaron iluminados distintos espacios emblemáticos de la ciudad.

El encendido incluyó la ornamentación de plaza Libertad, el edificio comunal y las peatonales del microcentro, sectores que cada año se preparan especialmente para recibir a vecinos, turistas y santiagueños que regresan durante julio para participar de las actividades programadas.

Durante la ceremonia, la intendente Norma Fuentes destacó la importancia de mantener viva esta tradición en uno de los puntos más representativos de la Capital.

“Un año más iluminando este espacio que es tan importante para todos los santiagueños, y que es donde se vive mayormente el mes de julio como es la plaza Libertad”, expresó.

Además, remarcó que la propuesta se realiza con elementos que son reutilizados y rediseñados para acompañar la ornamentación de la ciudad durante este mes especial.

“Son elementos que se reutilizan y se rediseñan para adornar y esperar a los vecinos, a los santiagueños que retornan durante el mes de julio para disfrutar de lo que tenemos preparado junto al Gobierno de la provincia”, indicó Fuentes.

El encendido de luces ornamentales forma parte del conjunto de actividades impulsadas por la Municipalidad de la Capital en el marco del aniversario de la ciudad, con el objetivo de embellecer los espacios públicos y fortalecer el clima festivo que caracteriza al mes de julio en Santiago del Estero.