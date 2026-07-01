El Gobierno aplicó una suba parcial en los impuestos a los combustibles

El Poder Ejecutivo aplicó una parte de la actualización pendiente sobre naftas y gasoil, mientras que el resto del incremento acumulado quedó postergado para agosto. La medida ya rige desde este 1° de julio.

Hoy 23:28

El Gobierno nacional oficializó un nuevo ajuste parcial en los impuestos que gravan a la nafta y el gasoil, una medida que impacta directamente sobre el precio de los combustibles en todo el país.

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La decisión fue establecida a través del Decreto 562/2026, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego César Santilli.

La norma modifica el cronograma vigente de aplicación de los incrementos correspondientes al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Impuesto al Dióxido de Carbono, dos tributos que forman parte del valor final que pagan los consumidores en los surtidores.

En la práctica, el Poder Ejecutivo volvió a aplicar solo una parte del ajuste pendiente y postergó el resto para el mes siguiente. Se trata de un mecanismo que el Gobierno viene utilizando para evitar que todo el atraso impositivo acumulado se traslade de una sola vez al precio de la nafta y el gasoil.

Para julio, el decreto fijó incrementos específicos por litro. En el caso de la nafta sin plomo, tanto de hasta 92 RON como de más de 92 RON, y de la nafta virgen, el Impuesto sobre los Combustibles Líquidos sube $21,192 por litro. A ese monto se suma una actualización de $1,298 por litro correspondiente al Impuesto al Dióxido de Carbono.

En el caso del gasoil, el aumento dispuesto para julio es de $18,959 por litro en el gravamen general del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos, más $2,161 por litro por el Impuesto al Dióxido de Carbono.

Además, para las zonas alcanzadas por el régimen diferencial del gasoil, la norma contempla un incremento adicional de $10,266 por litro. Ese tratamiento especial comprende a Neuquén, La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el partido bonaerense de Patagones y el departamento mendocino de Malargüe.

El decreto establece que estos valores regirán para los hechos imponibles que se perfeccionen entre el 1° y el 31 de julio de 2026, por lo que el impacto ya comenzó a trasladarse al esquema de precios de los combustibles.

Sin embargo, la mayor parte del ajuste acumulado no fue eliminada, sino diferida. Según la norma, el incremento total pendiente por las actualizaciones correspondientes a los años 2024 y 2025, más el primer trimestre de 2026, deberá aplicarse desde el 1° de agosto de 2026, salvo que el Gobierno vuelva a modificar el cronograma.

En los fundamentos del decreto, el Poder Ejecutivo sostuvo que la decisión busca “continuar estimulando el crecimiento de la economía a través de un sendero fiscal sostenible”. Con ese argumento, la administración nacional volvió a dosificar el aumento de los tributos para moderar su efecto inmediato sobre los surtidores.

El mecanismo de actualización de estos impuestos está previsto en el Decreto 501/2018, que establece ajustes trimestrales en enero, abril, julio y octubre de cada año, tomando como referencia la variación del Índice de Precios al Consumidor que informa el Indec.

La administración y el control de la recaudación de ambos gravámenes quedan a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, organismo que reemplazó a la AFIP en esas funciones.

De esta manera, julio comenzó con una suba parcial en la carga impositiva de los combustibles, mientras que el grueso del ajuste acumulado quedó pendiente para agosto. La definición final dependerá de si el Gobierno decide avanzar con la aplicación completa o si vuelve a postergar una parte del aumento.