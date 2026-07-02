Detienen a una falsa vidente acusada de estafar a una empresaria con “trabajos espirituales” por más de 26 mil dólares

Una mujer de 62 años fue imputada por presunta extorsión tras obtener dinero, bienes y joyas bajo la amenaza de supuestos rituales.

Hoy 00:14

Mar del Plata quedó conmocionada por la imputación de una mujer de 62 años, acusada de estafar a una empresaria gastronómica mediante supuestos “trabajos espirituales”. Según la investigación, la acusada habría obtenido alrededor de 26.000 dólares, 15 millones de pesos, joyas y electrodomésticos, aprovechándose de la situación personal de la víctima.

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El caso comenzó en diciembre del año pasado, cuando la empresaria, en medio de un conflicto familiar, fue derivada a la mujer que aseguraba tener capacidades paranormales para resolver problemas a través de rituales espirituales. Durante el primer encuentro, la imputada convenció a la víctima de que un familiar estaba bajo un “embrujo” y comenzó a solicitar dinero para realizar los supuestos rituales.

Con el tiempo, los pedidos fueron en aumento. La víctima aportó inicialmente 14.000 dólares y 2 millones de pesos, continuando con pagos mediante ahorros, préstamos y la ayuda de su entorno laboral, según consta en la denuncia. La imputada mantenía la presión a través de mensajes intimidatorios, advirtiendo de supuestas consecuencias negativas para la familia de la empresaria.

Entre los bienes obtenidos por la acusada se encontraron un televisor de 55 pulgadas, un lavarropas, un equipo de música, un celular, una consola de videojuegos y joyas personales.

El fraude salió a la luz cuando la hija de la víctima advirtió movimientos inusuales de dinero, lo que motivó la denuncia. A partir de allí, el fiscal a cargo recopiló mensajes, movimientos bancarios, consumos con tarjetas y testimonios que permitieron reconstruir la maniobra.

Con estos elementos, se ordenó un allanamiento en el domicilio donde se realizaban las consultas, en avenida Colón al 2900, Mar del Plata. Allí se secuestraron elementos de interés y se detuvo a la supuesta vidente y a una colaboradora.

Ambas fueron imputadas por extorsión por chantaje y permanecen en libertad mientras continúa la investigación.